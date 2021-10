Woede om imperialistische uitspraken over Caribisch Nederland door Kajsa Ollongren: ‘Wat een dedain!’

We wisten het al langer, maar het is toch heel mooi dat zo’n dame als Kajsa Ollongren het weer eens bevestigd: diep van binnen zijn progressieve globalisten de nieuwe imperialisten. Case in point? De minister vertelt bewoners van Caribisch Nederland dat ze… voortaan maar even minder moeten douchen. Oh ja, en ze moeten hun airco ook minder laag zetten. De reacties op het Internet liegen er niet om. ‘Wat een dedain,’ schrijven mensen terecht. Inderdaad. Wat een arrogantie. Wat een imperialisme.

Je zou maar Caribisch zijn en denken dat jij en je bevolking niet langer gebukt gaan onder kolonialisme. Je hebt het prima voor elkaar op zich. Het zijn allemaal geweldig mooie eilanden. Het leven is op zich wel prima. Je bent vrij. Natuurlijk hoef je je niet te veel aan te trekken van Den Haag, maar je bent wel min of meer gelijkwaardig aan de rest van het koninkrijk.

Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want met enige regelmaat zijn er zogenaamd ‘progressieve’ politici die je tóch steevast op je plek zetten als je niet precies doet wat zij willen. En door dat te doen, bewijzen dat het kolonialisme nog lang niet achter ons ligt én dat ‘progressieve globalisten’ de nieuwe imperialisten zijn.

Kajsa Ollongren: minder lang douchen!

D66-minister Kajsa Ollongren vindt “het klimaat” belangrijker dan wat ook. Alles moet daarvoor wijken. Individuele vrijheid én onafhankelijkheid inclusief.

Degenen die het nu moeten ontgelden zijn bewoners van Caribisch Nederland. Want mevrouw de nepdemocraat heeft een voorstel in elkaar gefrommeld dat er op gericht is mensen aldaar “minder lang” te laten douchen én hun airco minder hard aan te zetten. Want CO2/water/stikstof/natuur/klimaat!

“Uit het onderzoek kwamen drie besparingsmogelijkheden naar voren die voor ieder eiland relevant bleken en slechts een lage of geen financiële investering vereisen: zuinig aircogebruik, besparen met ledverlichting en het besparen van water en energie tijdens het douchen,” aldus mevrouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Woede

Het zal niemand verbazen dat er woedend gereageerd is op de bemoeienissen van Ollongren. “Ik zou wel eens willen weten hoe vaak mw. Ollogren doucht als het dagelijks 30+ graden is en hoe ze slaapt bij een temperatuur van 28 graden snachts,” aldus een bewoner van Bonaire. “Ze hoeft ze in ieder geval geen zorgen te maken over een sociaal minimum waar ze amper/niet van rond komt.”

En zo zijn er veel meer vergelijkbare reacties. Ook op Twitter:

@D66 gekte! Ik kwam veel in warme landen maar zonder airco op een goede stand red je het niet! Net wat je in Nederland ziet, airco’s blijven een trend worden! Dus meer stroom! Ook omdat alles ook elektrisch is geworden in huizen! #gemakdientdemens https://t.co/XFrXE7gtQ9 — Photographic – Nature, Art, Triathlon sports (@TriPhotographic) October 19, 2021

“Wat een dedain, wat een onnozelheid” schrijft een ander terecht:

Wat een dedain. Wat een onnozelheid. Wat een hemeltergende domheid. — Yama 🌴 (@Yamapama) October 19, 2021

Ja Yaams, airco uit 's avonds en gewoon bezweet in je nest liggen vegeteren. En je kan ook makkelijk maar 3 keer per week douchen dan!11 — Cat Gaming 😼 (@Cat_Gaming_) October 19, 2021

Zo is het maar net. Ollongren denkt werkelijk dat ze Caribisch Nederland de wet kan voorschrijven. Dit is het oude kolonialisme. Het imperialisme is duidelijk terug van weggeweest. Ziekmakend.

Je zou maar op Bonaire zitten… Het is bijna voldoende om je een vrijheidsstrijd te laten beginnen.

Woede om Ollongren die bevolking Caribisch Nederland maant korter te douchen: ’Wat een dedain’ https://t.co/rWY2Stv8yY Zij is gewend maar 1 of 2x per week te douchen. Dus anderen kunnen dat ook. — mohanSki (@mohan28879470) October 20, 2021

Caribisch Nederland heeft last van hoge energieprijzen. "ga maar korter douchen" meldt Ollongren in de T. Ondertussen al jaren op Curaçao: 'boete' op zonnepanelen… ⬇️ https://t.co/DCxKQk16F2 — Paul Schoonhoven (@vosje62) October 20, 2021

Ook Caroline van der Plas (BBB) reageert op het imperialisme van de D66-gek.

Caraïbische eilanden minder douchen en minder airco? Eerst maar eens wat doen aan de bloedhitte in het Tweede Kamergebouw. Belachelijk warm daar. #BalkSplinter 🌡 😥 https://t.co/BqFDOw5NIJ via @telegraaf — Caroline van der Plas (@lientje1967) October 19, 2021

