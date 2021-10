Ollongren (D66) brengt klimaatgospel naar Caribisch Nederland: ‘Korter douchen en minder airco gebruiken!’

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat er in Caribisch Nederland ‘nog veel winst te behalen is met het vergroten van draagvlak, kennis en ervaring omtrent energiebesparing in de woning onder de bevolking’. Men dient volgens Ollongren korter te douchen en minder de airco te gebruiken, want energiebesparing.

Uit de spreadsheets van een onderzoek van Milieu Centraal kwam naar voren dat men in Caribisch Nederland minder zuinig met energie omgaat dan in de rest van Nederland. Niet zo gek, want het is daar standaard iets van 29 graden, ook ’s nachts. Maar om het klimaat te redden kan men ook daar het beste beentje voor zetten, meent Ollongren.

En om haar klimaatgospel kracht bij te zetten heeft de D66-bewindsvrouw ervoor gezorgd dat Caribische Nederlanders flyers in de bus krijgen met tips voor lager energieverbruik, meldt De Telegraaf. ‘Korter douchen, minder airco, zuinig wassen en drogen, koop een energiezuinige koelkast of vriezer’, aldus de flyer-tips van Ollongren. Want u weet: als Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustasius en Saba niet hun best doen, dan gaan we straks allemaal dood. En als zij hun beste beentje voor zetten, dan zullen China en India vast snel kappen met de bouw van nog meer kolencentrales! Goed voorbeeld doet immers goed volgen.

Het is toch werkelijk ongelofelijk dat een demissionair minister van D66 zich bezighoudt met zulk ‘klein grut’? Straks komt ze aanzetten met ideeën als het vaker dragen van een warme trui in de winter voor Europese Nederlanders. Dan hoeft ze het tenminste niet te hebben over de stijgende energieprijzen (als gevolg van klimaatbeleid) en kan ze lekker blijven lullen over het redden van milieu en klimaat.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar goed, het kan niet helemaal als een verrassing komen dat ze over dit soort onzin begint. Al die lui van D66 en GroenLinks praten liever over allerlei onzinnige maatregelen die totaal geen zoden aan de dijk zetten, terwijl het probleem volgens hen apocalyptische proporties aanneemt.