De prijs van klimaatbeleid: ‘Rekening voor huishouden kan met 900 euro stijgen door gasprijs’

Hugo Erken, econoom bij het Economisch Bureau van de Rabobank, schetst een somber beeld voor Nederland. De hoge gasprijs treft ons land hard, mede door ons klimaatbeleid. En door de verwachte inflatie en terugloop van de economische groei, wordt die klap mogelijk alleen maar groter.

De gasprijs is in een jaar tijd met 600 tot 800 procent gestegen, wat absoluut ongekend is. Ter vergelijking: tijdens de oliecrisis in de jaren 70 van de vorige eeuw ging het om een prijsstijging van 300 procent.

We lopen nu het risico dat de gasprijs nog verder op zal lopen, wat voor een gemiddeld huishouden volgend jaar een rekening oplevert die 900 euro duurder is dan voor dit jaar. En omdat die gasprijs nu al zo hoog is, heeft dat ook effect op onze economie. Productie en besteedbaar inkomen nemen af, terwijl de prijzen voor geproduceerde goederen zullen stijgen. Daar bovenop verwacht men nog een oplopende inflatie, waardoor de economische groei verder wordt teruggedrongen, meldt het AD.

Ook lijkt het er niet op dat gasprijs snel zal dalen, aangezien we onszelf flink in de voet geschoten hebben met de energietransitie en ons klimaatbeleid. De vraag naar energie stijgt, terwijl we diverse goedkope bronnen van energie (zoals gas) met ons klimaatbeleid hebben afgestoten of vermeden. Andere (met name Aziatische) landen doen niet zo actief mee aan die groene gekte en kopen nu grote hoeveelheden gas. Die zien de voordelen van minder vervuiling door deze fossiele brandstof wél in.

De Europese Unie zal zich nooit snel genoeg kunnen herpakken, waardoor ze in feite zijn overgeleverd aan Rusland en hun gaspijpleidingen. Of ze moeten in razend tempo kerncentrales gaan bouwen. Met windturbines en zonneweides gaan we het in ieder geval al helemáál niet redden. Want naast de enorme kosten is er weinig leveringszekerheid. En dat is nou precies wat we nodig hebben (naast het afschaffen van die belachelijk hoge energiebelastingen in Nederland).