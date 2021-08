Chinese overheid reageert op klimaat-apocalyptisch IPCC-rapport: klimaatbeleid blijft hetzelfde, oude kolencentrales worden heropend

Gisteren werd het apocalyptische IPCC-rapport gepubliceerd, in Europa brak de paniek direct uit. Hordes progressieve politici riepen direct om nog méér verregaande klimaatmaatregelen en ook de klimaatpaus Frans Timmermans pleitte voor de honderdste maal voor een wereldwijde aanpak. China heeft ook eindelijk gereageerd op de bevindingen van het IPCC-rapport: we kunnen de komende tijd nog meer (her)openingen van kolencentrales verwachten in het land.

Terwijl Nederlandse en Europese politici aan de bel trekken en opnieuw benadrukken ‘dat we nu actie moeten ondernemen’ kijkt China op een hele andere manier naar het IPCC-rapport. In China gaat men gewoon door met wat al was uitgestippeld. De belangrijkste prioriteit voor de Chinese overheid is namelijk om de vraag naar energie in het land aan te kunnen. Kolencentrales spelen daarbij een belangrijke rol, naast de bouw van tientallen nieuwe centrales de komende jaren gaat men ook oude centrales heropenen, dat meldt NU.nl. Waardoor China dus het tegenovergestelde gaat doen van het Westen.

Het IPCC-rapport stelt dat het klimaat in 2030 al 1,5 graden warmer zal zijn, een stijging die vele malen sneller zou zijn dan eerder gedacht. Ondertussen zegt de Chinese overheid zonder blikken of blozen dat hun CO2-uitstoot in 2030 op haar hoogtepunt zal zijn. China wil eerst aan de vraag van energie in het land voldoen voordat ze beginnen met de overstap naar schonere en duurzame alternatieven – in andere woorden: China gaat niet ineens massaal investeren in technologieën die nog niet 100% rendabel zijn.

Terwijl de EU onbezonnen haar economie aan het verbouwen is onder het mom van ‘streven naar klimaatneutraal zijn’, blijkt China op dit moment gewoon veel realistischer te zijn. Duurzame energie kan bij lange na niet aan de vraag naar energie voldoen, dus op dit moment heeft het simpelweg minder prioriteit om honderden miljarden te pompen in alternatieve energiesystemen. Timmermans kan nog zo hard roepen dat we dit probleem wereldwijd moeten aanpakken, maar landen als China denken daar toch echt anders over.