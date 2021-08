Klimaatgoeroe Timmermans pleit voor meer overheidsbemoeienis: “We kunnen voorkomen dat de klimaatverandering op hol slaat”

PvdA-prominent en Eurocommissaris Frans Timmermans ziet in het nieuwe VN-rapport over klimaat onomstotelijk bewijs waarom er nog meer internationale samenwerking moet komen. Het is nu of nooit, aldus Timmermans die van mening is dat de tijd dringt voor een goede aanpak van de klimaatcrisis. De PvdA’er hekelt de groeiende moedeloosheid wat betreft het klimaat.

De bekende slagzin van klimaatpaus Timmermans wordt weer eens gemunt: volgens de PvdA’er hebben we nog de tijd om het ergste te voorkomen – iets wat hij samen met andere klimaatgoeroes al jaren roept, hoeveel tijd we precies hebben wordt nooit echt duidelijk.

Na de publicatie van het nieuwe IPCC-rapport gaf Timmermans aan dat landen meer samen moeten gaan werken om het klimaat te redden. Volgens Timmermans is de oplossing nog steeds een klimaatneutrale samenleving. “We kunnen voorkomen dat de klimaatverandering op hol slaat, maar dan moeten we nu gezamenlijk en besluitvaardig handelen”, aldus Timmermans die steeds meer op een grijsgedraaide plaat begint te lijken, dit soort dingen riep hij acht jaar geleden ook al.

With #FitFor55, we’ve proposed measures across the economy towards #climateneutralEU. But this is a global crisis: keeping 1.5 degrees within reach requires net zero emissions worldwide and faster rollout of policies to get there. #COP26 must be where the world says ‘enough’! — Frans Timmermans (@TimmermansEU) August 9, 2021

Als het aan Timmermans ligt wordt zijn megalomane Europese klimaataanpak een wereldwijde aanpak: “We hebben met Fit for 55 een enorm pakket aan klimaatvoorstellen gedaan om een klimaatneutraal Europa te krijgen. Maar dit is een wereldwijde crisis: om de wereld maximaal 1,5 graad te laten opwarmen, moeten we overal toewerken naar nul uitstoot en een snelle uitrol van beleid om dat voor elkaar te krijgen.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is niet heel verrassend dat Timmermans zo blijft hameren op een wereldwijde aanpak, het liefst ziet hij natuurlijk zo snel mogelijk een intercontinentale ‘unie’ ontstaan à la de EU die landen bepaalde eisen kan opleggen. Echter laat het pleiten voor een wereldwijde aanpak ook doorschemeren dat Timmermans een enorme opportunist is; terwijl Europa drastisch aan het verduurzamen is met technologieën die nog lang niet altijd even rendabel zijn, zijn andere continenten zoals Azië juist méér aan het inzetten op fossiele brandstoffen. Een wereldwijde aanpak waarin China dezelfde economisch ondoordachte plannen invoert zoals EU-landen is gewoon niet realistisch, en Timmermans weet dit. Zijn praatjes over een toekomstig klimaatbeleid zijn niks meer dan opportunisme om EU-landen in het gareel te houden.