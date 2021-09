Jesse Klaver pleit na klimaatalarmistisch onderzoek voor nog meer klimaatbeleid: ‘Overheid moet met echte aanpak komen’

‘De huidige generatie kinderen zal nog meer negatieve gevolgen ondervinden van klimaatverandering dan eerder gedacht’, aldus de resultaten van een nieuw klimaatonderzoek. Voor GroenLinks-leider Jesse Klaver reden om voor nog meer beleid voor klimaat te opperen. Het groene gedram van Klaver zal de komende tijd een tandje meer worden.

Er is weer een onderzoek verschenen die omschrijft hoe ernstig de gevolgen van de klimaatverandering zijn. In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht gaat de huidige generatie aan jonge kinderen al een zware tijd tegemoet. Ten opzichte van mensen die in de jaren ’60 zijn geboren gaan zij zeven keer vaker een hittegolf meemaken in hun leven, aldus het Parool.

Tsja, en aangezien er ieder half jaar wel een onderzoek verschijnt dat de Eindtijd aankondigt vanwege de rappe klimaatverandering, kunnen groene politici hier gretig radicale boodschappen aan verbinden. Zo ook de GroenLinks-leider. Jesse Klaver zegt, eigenlijk voor de zoveelste maal, dat de overheid véél meer moet doen om de klimaatverandering aan te pakken.

Dit véél meer doen houdt natuurlijk in dat de belastingdruk nog meer moet stijgen om megalomane groene plannetjes te subsidiëren. Ondertussen mag men natuurlijk ook wel de autorijder opzadelen met nog meer belastingen en betuttelende regels. Je kan het niet zo gek bedenken of men bij GroenLinks heeft het al eens geroepen.

Lang zeiden we dat de klimaatcrisis een crisis van volgende generaties is. Die tijd is voorbij. De klimaatcrisis gaat over de levens van mensen die nu jong zijn, bevestigt ook dit onderzoek. Tijd voor een kabinet dat de klimaatcrisis echt aanpakt.https://t.co/qkdhEsPbpR — Jesse Klaver (@jesseklaver) September 28, 2021

Wat Klaver en zijn klimaatrebellen heel gewiekst doen is Rutte en het kabinet neerzetten als de grote boosdoener. Wat het kabinet ook doet, het is nooit genoeg. Ze zetten Rutte neer als iemand die niks voor het klimaat heeft gedaan. Terwijl in feite de demissionair premier de ene na de andere klimaatregel en -eis heeft ingevoerd. Nederland is wel degelijk bezig met een grote energietransitie, en vormen van vervuilende energieopwekkers zijn allang in de ban gedaan.

Maar volgens de klimaatdrammers van GroenLinks moet er een kabinet komen dat de crisis echt aanpakt. Maar wat moet er dan nog meer gebeuren? Onteigenen van boerengronden om nog meer windparken te bouwen? Als het aan de groene rebellen ligt waarschijnlijk wel.