Filmpje! Thierry Baudet ontmaskert de échte reden voor stijgende energieprijzen: ‘De klimaatwet!’

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet weet wel waarom de energieprijzen de spuigaten uitlopen: de klimaatwet. Maar toch stemt zijn partij voor een onderzoek naar “de oorzaken” van deze razendsnel oplopende kosten. De reden legde hij uit in de Tweede Kamer: misschien dat het een paar leden dan toch wakker schudt.

In de Tweede Kamer liet FVD-voorman Thierry Baudet weten dat zijn partij voor een motie zal stemmen waarin opgeroepen wordt om de oorzaken van de stijgende energieprijzen “te onderzoeken.” “Wij gaan voor de motie stemmen,” zei Baudet, “maar dat is niet omdat wij niet al weten wat daar uitkomt. Maar omdat wij natuurlijk continu zoeken naar manieren om jullie uit jullie hypnose, uit jullie slaapstand, wakker te krijgen.”

“Het partijkartel heeft de krankzinnige klimaatwet ingediend en hier laten aannemen. Al dat klimaatbeleid is de reden dat de energieprijzen stijgen. Het volstrekt onverantwoordelijk sluiten van de gaskraan in Groningen is de reden dat de gasprijs nu zo stijgt,” ging hij verder.

“Dus ik hoop dat dat onderzoek waar wij dus voor gaan stemmen terwijl we al weten wat daar uitkomt, dat dat misschien een soort van wake up is voor jullie; dat jullie denken ‘oh, oh, dat is een gevolg van ons eigen beleid. Wow! Dan gaan we dat veranderen!’ Dat zou fantastisch zijn.”

Fat chance

Natuurlijk weet Baudet best dat dit van zijn lang zal die leven niet gaat gebeuren. Zo’n onderzoek kan er komen, daarmee wordt dan wat gedraaid en gespind… maar uiteindelijk is het partijkartel ervan “overtuigd” (of zeggen ze dat te zijn) dat er “iets moet gebeuren” vanwege “het klimaat.”

Beter gezegd, ze zien dat “klimaat” als een geweldige mogelijkheid om de plannen door te voeren die ze al jaren koesteren. “Klimaat” is een leuk nieuw excuus voor neocommunisme. That’s all there is to it, zoals ze in Amerika zouden zeggen.

Natuurlijk weet Baudet dat ook. Maar daar gaat het hem niet om. Want eigenlijk bewijst dit juist dat het ’t partijkartel a) niets uitmaakt en b) dat ze desnoods over lijken gaan om hun radicale visie aan ons op te leggen.