China gooit klimaatplannen overboord om energiecrisis te bestrijden: oude kolenmijnen worden heropend en nieuwe centrales worden gebouwd

De Chinese regering zit met flink wat kopzorgen door de nieuwe energiecrisis. Om dit probleem zo effectief mogelijk aan te pakken worden de klimaatplannetjes tijdelijk in de ijskast gezet; de regering heeft oude kolenmijnen weer geopend en zal nieuwe kolencentrales bouwen. De effecten van de verduurzaming in het Westen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Terwijl wij alleen al in Nederland met honderden miljarden euro’s smijten om ons land een stuk ‘schoner’ te krijgen is de rekening voor de megalomane klimaatplannen voor de rest van Europa vele malen hoger. Daarnaast kampen ook wij met enorme energieprijsstijgingen. Ook China heeft hier last van, maar zij pakken dit probleem heel anders aan. De Telegraaf meldt dat men in China vol gaat inzetten op kolen om zo aan de energievraag te kunnen voldoen:

“China geeft voorrang aan economische groei boven de impact die dit heeft op het klimaat. Het land opent sneller nieuwe kolencentrales dan dat de VS en Europa ze sluiten. Met als gevolg dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer net zo hard blijft groeien als ze elk jaar sinds 1990 heeft gedaan.”

Terwijl we in Nederland inwoners de energie-armoede injagen door extreem dure klimaatplannen uit te voeren – waar de Nederlandse burger de rekening voor betaald – besluit men in China dat het klimaat op dit moment wat minder prioriteit geniet. Zij investeren liever wél in hun economie.

En zo zien we maar weer dat we onbezonnen bezig zijn in het Westen. Terwijl onze politieke leiders het ene na het andere klimaatverdrag sluiten en klimaatdoelstellingen invoeren die flink wat druk uitoefenen op de economische groei en ontwikkeling, gaat China juist een heel andere koers varen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De Chinezen, samen met de Russen, zullen uiteindelijk zichzelf niet economisch verzwakken zoals wij dat wel doen. De ondoordachte klimaatplannen zijn alleen maar goed voor de ego’s van politieke leiders, de burger is hier op de lange termijn juist de dupe van.