Klimaatplannen PvdA’er Frans Timmermans dreigen te worden geboycot: ‘Grote schade voor Midden- en Oost-Europa’

Landen in Midden- en Oost-Europa zijn niet te spreken over de klimaatplannen van Eurocommissaris Frans Timmermans. De landen dreigen blokkades op te werpen om zo de uitvoering van deze plannen tegen te gaan. De vrees voor onbetaalbare rekeningen voor huishoudens is groot in die landen.

De PvdA-klimaatpaus is alles behalve geliefd in Midden- en Oost-Europa. Na de presentatie van zijn ‘Fitfor55’-klimaatplannen zijn de rapen gaar in onder meer Roemenië, Polen en Hongarije. De plannen van Frans Timmermans zullen voor een explosieve prijsstijging zorgen bij producenten van onder meer aardgas, dat laat de Telegraaf weten.

Ook zal men diep in de buidel moeten tasten voor CO2-uitstootrechten. Dit soort maatregelen zullen de eerdergenoemde landen hard treffen. Want de producenten zullen de prijsverhogingen doorrekenen naar de consumenten. De Roemeense klimaatminister is woedend op de plannen van Timmermans:

“In ons land worden 4,5 miljoen mensen blootgesteld aan armoede door deze plannen.”

Ook in Bulgarije zijn ze hier niet over te spreken:

“Zelfs met de voorgestelde compensatiemaatregelen zou dit voorstel grote schade berokkenen aan de bevolking van Midden- en Oost-Europa. Als we mensen boos maken over klimaatbeleid zal het draagvlak als sneeuw voor de zon verdwijnen.”

De klimaatplannen van Timmermans zullen een economische kaalslag betekenen voor veel landen. Rijkere landen kunnen dit tot op zekere hoogte nog wel aan, maar landen in Midden- en Oost-Europa, die het economisch zwaarder hebben, zullen grote economische klappen te verduren krijgen.

En laat dit nu net het grootste probleem zijn van veel Westerse klimaatplannen: het zijn vaak genoeg ondoordachte plannen die grote gevolgen hebben op de nationale economie. Je kan niet verwachten van EU-lidstaten dat zij zo maar meegaan met deze megalomane plannen en hun eigen bevolking in bittere armoede achterlaten.

De plannen van Timmermans kunnen op flink wat weerstand rekenen van kritische EU-landen.