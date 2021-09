Experts vrezen voor ‘energiearmoede’: door hoge gasprijzen worden rekeningen onbetaalbaar

Op dit moment hebben meer dan een half miljoen Nederlanders moeite om de energierekening te betalen. Volgens TNO zal dit cijfer in de toekomst alleen maar gaan stijgen omdat de gas- en energieprijzen omhoog schieten. Klimaatpolitiek raakt voornamelijk de lage inkomens in ons land extra hard, iets waar PVV-leider Geert Wilders al enkele maanden voor waarschuwt.

TNO komt vandaag met somber nieuws: 7% van Nederland lijdt aan ‘energiearmoede’ en dit cijfer zal de komende jaren alleen maar stijgen. Energiearmoede wordt door de organisatie gedefinieerd als huishoudens met een laag inkomen die de hoge energierekening niet meer kunnen betalen. En laat nu net de energierekening de komende jaren flink stijgen – dankzij het ondoordachte klimaatbeleid in Nederland.

De Telegraaf laat weten dat mensen die in de categorie ‘energiearmoede’ vallen maar liefst 13-20 procent van hun maandinkomen kwijt zijn aan de energierekening, wat natuurlijk absurd hoog is.

Drie maanden geleden berispte PVV-leider Geert Wilders het kabinet ook al over dit soort gevallen. Het is volgens de politicus belachelijk dat de overheid zulke hoge belastingen legt op de energierekening en dat daarnaast de standaardprijzen ook nog eens flink stijgen vanwege het klimaatbeleid.

Toentertijd diende Wilders al Kamervragen in. Het probleem was toen al bekend en werd aangekaart, maar het kabinet doet er simpelweg niks aan.

Kamervragen met collega @KopsPVV over stijgende energielasten door onbetaalbaar klimaatbeleid. De helft van de energierekening bestaat uit belastingen! Kappen daarmee! pic.twitter.com/8w7vGiD7z3 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 30, 2021

De verduurzaming van onze samenleving oogt daarmee als een prestige project voor de hogere klassen. Zij kunnen die alsmaar stijgende energierekening voorlopig nog wel makkelijk betalen. Ondertussen zijn de lagere klassen in de samenleving de dupe. Zij moet steeds dieper in de buidel tasten.

Het klimaatbeleid zorgt alleen maar voor méér economische problemen bij groepen in Nederland die al genoeg moeite hebben om het einde van de maand te halen. Wellicht dat het tijd wordt voor het demissionaire kabinet om dit probleem te erkennen, en wellicht eindelijk wel eens luisteren naar de kritieken van de PVV op dit dossier.