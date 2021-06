Wilders (PVV) zet doorgeslagen klimaatkabinet voor het blok: ‘Helft van energierekening bestaat uit belastingen!’

PVV-leider Geert Wilders is niet te spreken over de doorgeslagen klimaatgekte van het laatste jaar. De energierekeningen voor Nederlanders zijn gigantisch gestegen, mede door allerlei betuttelende en verregaande klimaatregels, maar óók door belastingen. De PVV-voorman vindt het belachelijk dat de helft van een energierekening bestaat uit belastingen. “Kappen daarmee!”, aldus Wilders.

Wilders heeft samen met partijgenoot Alexander Kops een reeks Kamervragen ingediend over de belachelijk dure energierekening vandaag de dag. Experts vrezen dat de variabele tarieven met een kwart (25 procent dus) zullen gaan stijgen vanaf 1 juli. Voor een gemiddeld huishouden betekent dat ze per jaar zo’n 160 euro extra mogen ophoesten en voor de mensen van wie hun energiecontract in juli afloopt en daardoor een nieuw contract moeten afsluiten dreigt een stijging van 400 euro. Energiebedrijven gaan de kosten van CO2-emissierechten massaal doorschuiven naar de consument én de overheid pakt een graantje mee met belachelijk hoge belastingen.

Kamervragen met collega @KopsPVV over stijgende energielasten door onbetaalbaar klimaatbeleid. De helft van de energierekening bestaat uit belastingen! Kappen daarmee! pic.twitter.com/8w7vGiD7z3 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 30, 2021

Terecht dan ook dat de PVV het kabinet hier enkele kritische vragen over gaat stellen. Want al die klimaatregels, die vooral bedoeld zijn om de grootvervuilers aan te pakken, duperen de gewone burger nu. Wilders en Kops stellen terecht dat het schandalig is om van mensen te verwachten even de extra kosten van 160 tot aan 400 euro te laten ophoesten. Energie zou een basisbehoefte moeten zijn, maar op deze manier zullen er groepen Nederlanders zijn die niet in staat zullen zijn om te voldoen aan hun energielasten.

De PVV zet het kabinet voor het blok met de kritische noot dat er nú al duizenden huishoudens zijn die de energierekening niet kunnen betalen. Die informatie was al bekend, maar heeft niemand bij het kabinet gedacht dat al die extra maatregelen de problemen alleen maar zullen verergeren? Klaarblijkelijk niet. Het kabinet is zo obsessief bezig met een compleet doorgeslagen klimaatplan dat ze de werkelijkheid uit het oog zijn verloren.

De ene zotte maatregel na de andere wordt ingevoerd. Over de gevolgen hiervan voor de hardwerkende Nederlanders wordt niet nagedacht. De PVV wil dan ook het liefst zo snel mogelijk een eind maken aan de eindeloze belastingen en klimaatbelastingen op onze energierekening, want het is al duur genoeg zonder dat de overheid er nog eens een groot deel van naar binnen harkt.