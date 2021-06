Burger is de klos: Energierekening fors omhoog door klimaatmaatregelen en aantrekkende economie

Veel Nederlandse burgers krijgen per 1 juli te maken met een forse prijsstijging voor elektriciteit en gas. Tomas Bleker, energiespecialist van prijsvergelijker Pricewise, zegt dat de variabele tarieven met zo’n 25 procent zullen stijgen en consumenten gemiddeld 160 euro per jaar meer zullen moeten gaan betalen. Loopt op 1 juli het vast contract af, dan schieten de gemiddelde kosten zelfs omhoog met 400 euro per jaar.

Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat meer dan de helft van het land geconfronteerd worden met deze prijsstijging, aangezien zo’n 3,5 miljoen huishoudens (44 procent) een variabel contract hebben en er nog eens 2 miljoen huishoudens (25 procent) met een vast contract zitten dat afloopt, melden zij aan RTL Nieuws.

Voor een deel wordt dit verklaard door de aantrekkende economie, waardoor de vraag naar elektriciteit en gas is gestegen. Maar dat is zeker niet het hele verhaal.

Enkele weken geleden meldde het CBS nog dat de totale elektriciteitsproductie in Nederland is gestegen met 6 procent. Een groot deel van die stijging (42 procent) kwam door meer kolenverbruik vanwege een lagere kolenprijs op de wereldmarkt. Maar omdat de prijs van uitstootrechten (CO2-rechten) flink is gestegen wordt juist dát nu flink doorberekend aan de consument. Dit deel van de elektriciteitsproductie is dus flink goedkoper geworden voor de producent, maar die laat de consument wel flink lappen voor het goedkoop mogen produceren van energie.

Verder helpt het voor de energieprijs ook niet dat er steeds minder gas uit Groningen gehaald wordt en we dit moeten importeren. En laten we nou ook niet doen alsof het verwerken, transporteren en verstoken van biomassa zo goedkoop is. De klimaatmaatregelen zijn de grote drijfkracht achter deze gigantische prijsstijgingen, terwijl het beoogde effect tot nu toe uit is gebleven.

Als consument kun je natuurlijk wel proberen om over te stappen naar een andere energieleverancier, maar die vissen bijna allemaal in dezelfde vijver.