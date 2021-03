LOL! Partijkartel én mediakartel beseffen: wat Jinek en Martijn Koning Baudet aandeden zal FVD hélpen!

Toen Martijn Koning op donderdagavond helemaal losging op Thierry Baudet bij het tv-programma Jinek, dachten al de betrokkenen ongetwijfeld dat ze Baudet een gevoelige klap konden toedienen. Vandaar natuurlijk dat Koning het deed – en dat alle betrokkenen aan tafel het lieten gebeuren en zelfs een beetje glimlachten. Achteraf namen ze daar afstand van met allerlei veroordelingen, maar daar trapt niemand in.

De reden dat ze Koning ineens veroordeelden is voor de hand liggend: ze hadden in de gaten dat deze controverse in Baudets voordeel zou uitpakken.

En ja, dat doet het ook. Want gisteren had iedereen het alleen maar over de walgelijke wanprestatie van Koning. Het leverde Baudet ongekende en vooral ook gratis aandacht op – en dan ook nog eens in dezelfde mainstream media die hem normaal gesproken alleen maar zwartmaken. Ondertussen ging FVD er zelf natuurlijk volkomen terecht mee aan de haal, door er video’s van te maken, en door de achterban op te trommelen. Zelfs Hiddema liet weten dat hij dit niet vond kunnen en daarom een comeback gaat maken in de campagne.

Nou, bij De Telegraaf én de VVD is ze óók opgevallen dat Koning en Jinek een historische fout gemaakt hebben als ze dachten dat ze met het geraas van de haatclown FVD konden beschadigen. Want dit vertelt VVD-spindoctor en goede vriend van Mark Rutte, Jan Driessen aan De Telegraaf:

“Dit is koren op de molen van zijn achterban.”

Paul Stamsnijder van de Reputatiegroep denkt daar net zo over:

“Martijn Koning ging zijn boekje te buiten. Die sloeg door. Als een politicus op een disproportionele manier in de hoek wordt gezet, bevestig je bovendien weer het beeld van de linkse media.”

Hilarisch genoeg gooien de geciteerde spindoctors er natuurlijk ook wat negatieve opmerkingen in over Baudets beslissing om weg te lopen, maar dat is niet meer dan ‘leuk geprobeerd.’ De reacties van iedereen waren helder donderdagavond én vrijdag de hele dag: wat Baudet deed was goed, verstandig en terecht, en Koning is een zielige haatclown die zich kapot moet schamen.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Parler!

Trust me, dit zijn er gratis en voor niets een paar zetels bij voor FVD. Met dank aan de enorme idioot Martijn Koning en zijn enabler Eva Jinek.