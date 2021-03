Filmpje! Te ranzig voor woorden: mislukte haatclown Martijn Koning trekt Thierry Baudet door de bagger

Wat er gisteren gebeurde bij Jinek was ongelooflijk ranzig. Nepkomiek Martijn Koning mocht “grappen” maken over Thierry Baudet. In plaats van quasi-lollig te doen besloot Koning om Baudet op ongekende wijze te demoniseren. Zelfs Pim Fortuyn werd niet op deze brute manier behandeld twintig jaar geleden ‒ dit ging nóg een stap verder. En het doet me echt vrezen voor Baudets veiligheid, dat links hem op déze manier probeert te verketteren.

Toen Thierry Baudet gisteravond aanschoof bij Jinek wist hij dat hij de hele avond onder vuur zou komen te liggen. Als rechtse politicus hoort dat er helaas nu eenmaal bij. Het mediakartel is knetterlinks en heeft zich tot doel gesteld om alles wat rechts is kapot te maken.

Maar wat er tijdens de uitzending gebeurde, en dan met name de bijdrage van nepkomiek Martijn Koning, was ongekend. Zelfs bij de NPO zouden ze dit niet zo gedaan hebben. De demonisering van Baudet, die uitgesproken werd door een totaal losgeslagen Koning, ging zo extreem ver… het deed echt denken aan wat er twintig jaar geleden met Pim Fortuyn gebeurde. Met dit verschil dat het nu nóg erger is.

“Mensen zeggen dat alle antisemieten op u gaan stemmen,” aldus Koning onder meer. “Maar dat geloof ik niet. Die trappen heus niet in alle antisemitische berichtjes van u en uw vrienden, en ze weten ook wel dat uw vriendin joods is. Zometeen wordt u vader van Menachem of Sarah Baudet, en dan voel je je als antisemitische kiezer toch behoorlijk in je bruine hemd gezet.”

Deze gek ging dus achter Baudets verloofde aan, en ook meteen achter zijn mogelijke toekomstige kinderen. Kun je je voorstellen dat dit gebeurt met een andere politicus? Nee, hè? En terecht. Want dit soort wangedrag is totaal onacceptabel. Je blijft af van iemands gezin. Maar niet Koning. Want Koning vindt dat Baudet helemaal kapot moet. En zijn gezin ook.

“Maar als ik een racist was, zou ik denk ik ook niet op u stemmen. U zegt wel braaf dat Europa wit moet blijven, maar u bent zelf behoorlijk homeopathisch verdund met allerlei Indonesisch dna. Racisten hebben natuurlijk een mankement aan hun hersens, maar met hun ogen is niets mis. Stemmen ze u aan de macht, wordt iedereen met een zwarte kleur eruit gegooid, maar dan krijgen we opeens heel veel Aziaten hier.”

Dat was het moment waarop Baudet het voor gezien hield. Terecht had hij geen zin in deze knettergekke, totaal doorgeslagen, walgelijke tirade van een nepkomiek. Hij stond op en liep weg.

De demonisering die plaatsvond bij Baudet was zo erg dat niet alleen Baudets vrienden, maar ook zijn critici naderhand op Twitter lieten weten dat het volstrekt onacceptabel was wat er gebeurde. Hier een greep uit tweets, waaronder eentje van Bart Nijman, de GeenStijl-hoofdredacteur die juist aan de basis stond van de beschuldigingen aan het adres van Baudet.

Tsjonge jonge wat een onmetelijk dieptepunt bij @Jinek_RTL waarbij @thierrybaudet door het slijk werd gehaald. Gadverdamme wat goor. De demonisering van #Fortuyn verbleekte erbij. — Gezond rechts FvD Lid (@2deKamerFVD) March 11, 2021

Schandalig #jinek

Goed @thierrybaudet dat je dit niet over je kant liet gaan. — Johanna NH (@Minimuisje67) March 11, 2021

Van deze retorische gemakzucht zou ik ook weggevlucht zijn https://t.co/i5oAFKFz31 — Bart (@BartNijman) March 11, 2021

Martijn Koning stond bij Jinek niet als cabaretier om grappig te zijn. Hij stond daar om persoonlijke frustraties te uiten in de vorm van een tirade door iemand tot op het bot te beledigen. Dat mag. Maar ik was ook weggelopen. — Sujet Shams (@SujetShams) March 12, 2021

Ik heb in mijn hele leven nog nooit zoiets walgelijke gezien: deze mislukte haatclown is een keiharde nazi, puur en simpel. https://t.co/IbrrFK5Lwc — Burgercomité-EU (@burgercomiteeu) March 11, 2021

Baudet loopt weg. En terecht. Wat een schandvlek, die Koning.#jinek — Svennus J. Max (@SvensTweet) March 11, 2021

Martijn Koning denkt dat hij @thierrybaudet voor antisemiet kan uitmaken. Hij heeft geen idee waar hij het over heeft! Ik werk 80 uur per week met Thierry samen. Hij is zó open en vrijgeestig en tolerant. De frames zijn zó leugenachtig. Nederlanders prikken hier doorheen. #Jinek — Samuel Jong 🌞 (@samuelstwiets) March 11, 2021

Het is Rutte die mensen op basis van ras classificeert en ze door de fiscus onterecht kapot laat maken, gewoon omdat het kan. Het is bizar om te zien dat hij daar geen enkele hinder van ondervindt maar iedereen een obsessieve focus op mijn lavendelsnuivende vriend heeft. https://t.co/vR2MtSL9uW — Arno Wellens (@ArnoWellens) March 11, 2021

omg wat gebeurt hier?! #jinek — Ebru Umar #1 (@umarebru) March 11, 2021

Zelfs de politiek verslaggever van RTL Nieuws Floor Bremer wil niet geassocieerd worden met de totaal doorgeslagen, knettergekke, demoniserende Koning. “Ik sta niet achter de tekst van cabaretier Martijn Koning,” aldus Bremer op Twitter. “Ik distantieer me totaal van de inhoud.”

Nog even over de uitzending #jinek: ik sta niet achter de tekst van cabaretier Martijn Koning. Ik distantieer me totaal van de inhoud. — floor bremer (@floorbremer) March 11, 2021

Ik kan mij de demonisering van Pim Fortuyn nog héél goed herinneren. Maar zelfs dat ging niet zo ver als er nu gebeurt met Thierry Baudet. Het is ronduit schandalig wat zich gisteravond afspeelde bij Jinek. Wat een ranzige televisie. Ga jullie schamen, Martijn én Jinek!