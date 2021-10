Filmpje! Freek Jansen (FVD) sloopt partijkartel in formatietheater: Onderlinge verschillen zijn gespeeld, keuze is bedrog!

Het was heerlijk om te zien. Tijdens het formatiedebat pakte Freek Jansen van FVD het héle partijkartel keihard aan. Want, zei hij, de idee dat er onderlinge verschillen zijn tussen de leden van het kartel is onzin. Het is één groot theaterstuk. Als puntje bij paaltje komt vormen ze feitelijk één partij, met dezelfde denkbeelden, en dezelfde doelen. Een waarheid als een koe!

Showbusiness voor lelijke mensen

“Volgens Amerikaanse cabaretier Jay Leno is de politiek in feite, en ik citeer: showbusiness for ugly people. Nou, showbusiness is het zeker,” begon Jansen zijn toespraak tijdens het formatiedebat dat feitelijk geen debat was maar een poppenkast. “Het is één groot theaterstuk waarin acteurs hun rollen spelen. Boosheid, verantwoordelijkheid, geschoktheid, walging horen we vaak, twijfel enzovoorts. En nu verwacht men van de oppositie dat men boos is omdat het verraad is aan de kiezers dat de coalitiepartijen die er al zijn doorgaan met een nieuw kabinet.”

Maar, zei Jansen, dat is helemaal niet schokkend. “Natúúrlijk ging dat gewoon gebeuren na de verkiezingsuitslag van maart, ging het gewoon gebeuren dat deze coalitie doorging. Dat is volstrekt logisch. En het is ok allemaal heel erg grappig om te zien wat hier gebeurt als je gewoon doorhebt wat er aan de hand is. Want in ons land hebben we te maken met een kartel – net als in de rest van de wereld… Het lijkt misschien alsof er verschillende partijen zijn, het lijkt misschien alsof er een ‘felle verkiezingsstrijd’ is, en het lijkt misschien groot een meeslepend waar het gaat over ‘principiële bezwaren’ en al die dingen. Maar dat is allemaal schijn. Het is showbusiness for ugly people!”

Dat klopt helemaal. Maar het is van het grootste belang dat dit benoemd wordt door de paar rebellen die er rondlopen in Den Haag. Want kiezers moeten het echt tot zich laten doordringen; dat het allemaal nep is. Dat er geen echt debat is. Dat de onderlinge verschillen te verwaarlozen zijn. En dat, wat je dagelijks ziet, Goede Tijden Slechte Tijden in de politiek is. Niets meer, niets minder.

Wij van WC eend

“Op hoofdlijnen zijn ze het allemaal met elkaar eens,” zei Jansen dan ook terecht. “Of je nou VVD en CDA met de PvdA krijgt, of D66 met PvdA en GroenLinks, of PvdA en CDA met de ChristenUnie… het maakt geen klap uit. Behalve voor hun persoonlijke carrierepad” natuurlijk, “voor de pikorde in de eigen wandelgangen, voor hun status en hun cv. Maar voor het beleid? Voor het land?”

“Ze zijn allemaal voorstander van het uitgeven van honderden miljarden aan klimaatbeleid,” vatte de FVD’er de visie van het kartel samen. “Ze zijn allemaal voorstander van het voortduren van de massale immigratie, van het opgaan van Nederland in een Europese superstaat, voor al die wokeness, LHBTQI+, identiteitspolitiek, sorry zeggen voor ons mooie verleden, ‘internationaal recht,’ regime change in het Midden-Oosten, ruzie maken met Rusland, het uitfaseren van cash-geld, en natuurlijk vaccinatieprogramma’s, lockdowns en QR-codes.”

“Daarom diende de VVD ook samen met GroenLinks de klimaat wet in. Daarom zegt het CDA dat we de Europese Unie nodig hebben om ‘klimaatbeleid te voeren.’ Daarom breekt Mark Rutte al tien jaar ieder immigratierecord.”

En toen kwam het buitengewoon belangrijke punt. Een punt dat nu echt eens tot mensen door moet dringen. “Het is niet zo dat ze eigenlijk iets anders willen, maar dat er via coalitievorming gedwongen zijn tot dit beleid. Nee ze wíllen dit beleid. Door het theaterspel laten ze mensen geloven dat het eigenlijk anders is. Ze houden de illusie van keuze in stand. En de tragiek is dat heel veel mensen dit nog altijd niet zien,” concludeerde Jansen vervolgens terecht.