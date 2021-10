Caroline van der Plas vraagt debat aan over “veroorzaakte tweedeling in maatschappij”: “Nu Corona, straks uitsluiting bij griep?”

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas is niet te spreken over het nieuws dat er mogelijk coronamaatregelen komen voor ongevaccineerde Nederlanders. ‘Wanneer stoppen we en wanneer is de grens bereikt’, aldus de BBB-politica. Ze wil opheldering en wil graag dat de Tweede Kamer alle kaarten op tafel legt, ze vraagt daarom vandaag een debat aan.

Het kabinet lijkt zich klaar te maken om speciale maatregelen in te gaan voeren voor niet gevaccineerde Nederlanders. Mogelijke nieuwe regels voor alleen ongevaccineerden is ineens niet meer taboe. Dit tot grote zorgen van PVV-leider Geert Wilders en BBB-politica Caroline van der Plas. Want wanneer stoppen?

Laat de Tweede Kamer maar alle kaarten op tafel leggen. Wanneer stoppen we? Wat is toelaatbaar? En dit debat gaat niet alleen over Corona, wmb, maar over hoe overheid om wil gaan met haar burgers. En splijting al dan niet faciliteert. https://t.co/mA1Yl7dtGA — Caroline van der Plas (@lientje1967) October 26, 2021

Vandaar dat Van der Plas meldt dat ze een debat gaat aanvragen over de alsmaar erger wordende tweedeling in de samenleving – een tweedeling die nota bene door de overheid is veroorzaakt. Het wordt tijd dat iedereen alle kaarten op tafel legt. Gedurende dit jaar heeft onder meer coronaminister Hugo de Jonge tal van keren gezegd dat er geen vaccinatiedrang of -dwang zal komen en dat er geen tweedeling in de maatschappij zal komen.

De laatste maanden zagen we langzaamaan toch echt een ander beeld ontstaan. Wie niet gevaccineerd is werd beetje bij beetje steeds meer buitengesloten van het sociale leven – of de ene na de andere drempel werd opgeworpen voor niet gevaccineerden om wél mee te doen.

BBB-politica Caroline van der Plas wil nu duidelijkheid van zowel het kabinet als de Tweede Kamer: waar ligt de grens? Want de grens die een half jaar geleden werd getrokken hebben we inmiddels al ver achter ons gelaten. De overheid stuurt op dit moment wel degelijk aan op een bewuste tweedeling. Van der Plas wil nu ook graag weten wat de rest van de Kamer hier van vindt.