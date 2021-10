Gideon van Meijeren gaat los om “misdadig” coronabeleid: ‘We strijden tot jullie veroordeeld worden tot gevangenisstraffen!’

Oh no he didn’t! Oh yes he did. In een één-op-één debat met D66 anti-democratieminister Kajsa Ollongren gebruikte FVD’er Gideon van Meijeren werkelijk het ‘g-woord’ voor de verantwoordelijken van het “misdadige” coronabeleid. Dat is dus: gevangenisstraffen.

Gideon van Meijeren en Kajsa Ollongren zijn al langere tijd alles behalve goede vrienden. Niet zo gek natuurlijk, want waar de FVD’er zich altijd hard inzet voor onze democratische rechten heeft de D66-minister daar juist lak aan. Zij en het regime dat zijn dient doen er alles aan om onze grondrechten af te schaffen. En dus botsen zij en Van Meijeren regelmatig.

Maar in het debat over grondrechten en dan met name over de Apartheidspas heeft Van Meijeren nu iets gedaan dat écht moedig is; hij is eindelijk de eerste parlementariër die duidelijk stelt dat degenen die het misdadige coronabeleid van het kabinet ten uitvoer brengen daar strafrechtelijk voor verantwoordelijk gehouden moeten worden. Dat gaat het partijkartel niet leuk vinden, natuurlijk, maar zo is het wel. Als wij die de vrijheid lief hebben deze politieke strijd winnen zijn er echt nog wat juridische rekeningen te voldoen.

Van Meijeren tegen Ollongren: lekker naar de gevangenis

In het debat wilde Van Meijeren weten van Ollongren hoe ze het aan zichzelf kan verkopen om zo te discrimineren tegen gewone Nederlandse burgers, via de Apartheidspas. Of het “coronatoegangsbewijs,” zoals dat ding eufemistisch genoemd wordt. Het druist toch in tegen alle belangrijke grondrechten? Er is toch duidelijk sprake van discriminatie? En trouwens, als je naar de feiten kijkt zie je dat gevaccineerden het virus net zo goed door kunnen geven als ongevaccineerden. Dus het is ook nog eens onlogisch, allemaal.

Keer op keer weigerde Ollongren in te gaan op de vragen van Van Meijeren. In plaats daarvan probeerde ze alles steeds om te draaien. Volgens haar is juist FVD discriminerend bezig. FVD zou nepnieuws verspreiden. En wat dies meer zij. Helaas voor haar trapte Van Meijeren daar niet in en gaf hij haar steeds repliek.

Misdaden tegen de menselijkheid

En toen kwam het, aan het einde van maar liefst vier interrupties van Van Meijeren bij de anti-democrate. De uitspraak die de politiek serieus moet nemen, want als wij vrijheidsliefhebbers deze strijd winnen kunnen ze er vergif op innemen dat het inderdaad uiteindelijk die kant opgaat: Van Meijeren liet Ollongren weten dat als het aan hem ligt, types zoals zij uiteindelijk kunnen uitkijken naar gevangenisstraffen. Want wat ze doen is ronduit “misdadig.”

“Ze is nog steeds niet ingegaan op mijn vraag waarom zo’n QR-code noodzakelijk zou zijn ter bescherming van de Volksgezondheid,” aldus Van Meijeren na 10 lange minuten. “Maar dat bevestigt alleen maar mijn standpunt en dat wat steeds meer Nederlanders zien. Dat dit beleid helemaal niets te maken heeft met corona. Dat dit beleid er niet op gericht is om corona eronder te krijgen, maar om de bevolking eronder te krijgen, door de uitrol van een totalitaire controlestaat.”

“Dat is misdadig, dat is crimineel, en Forum voor Democratie zal er net zolang voor blijven strijden totdat dit wanbeleid stopt, en de verantwoordelijken als het aan mij ligt veroordeeld worden tot gevangenisstraffen.”

Zo. Die mogen ze in Den Haag in hun zak steken.

