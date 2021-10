Thierry Baudet spreekt de ongemakkelijke waarheid: ‘We zijn er weer ingestonken, in de leugens van het kabinet’

Tot 20 september de anderhalvemeterregel. Tot 1 november een coronatoegangsbewijs. Daarna gaan we er van af. Echt waar. Deze keer logen ze niet! Thierry Baudet confronteert ons met een vervelende en harde waarheid; de Nederlandse kiezer is er weer ingestonken. Het waren leugens. Allemaal.

Back to the future

De tweet van de dag komt van Thierry Baudet. De leider van Forum voor Democratie confronteert ons namelijk met een bijzonder vervelend feit: de manier waarop het kabinet al die dictatoriale maatregelen aan ons verkocht, in eerste instantie, was één grote leugen. Ze zouden de anderhalvemetermaatschappij afschaffen als een flink deel van de bevolking zich liet ‘inenten.’ De mondkapjesplicht zou vervallen en niet meer terugkomen. En, oh ja, dat coronatoegangsbewijs – oftewel de Apartheidspas – was tijdelijk. Heel tijdelijk. Even een paar maandjes.

Het is allemaal flauwekul. Het kabinet beraamt zich op herinvoering van de maatregelen die tijdelijk waren opgeschort. En de maatregelen die nog wel van kracht waren worden natuurlijk gewoon keihard verlengt. Dat geldt met name voor de Apartheidspas. Want, ik zal een schokkende aankondiging doen: de bedoeling is helemaal niet dat die verdwijnt. Ze gaan er meer dingen aan toevoegen. Uiteindelijk gaat de QR-code bij ons leven horen.

Baudet twittert de harde waarheid

Thierry Baudet confronteert ons vandaag met die harde, harde waarheid. Op Twitter.

Nou, nog een paar dagen, dan zijn we van alle maatregelen af! 🤣 We zijn er weer ingestonken, in de leugens en propaganda vh kabinet. En het wordt alleen maar erger. Mondkapjes en 1,5 m terug, #apartheidspas verder uitgebreid. En binnenkort ongetwijfeld weer een lockdown! pic.twitter.com/Zuve1XLrlb — Thierry Baudet (@thierrybaudet) October 28, 2021

“Nou, nog een paar dagen, dan zijn we van alle maatregelen af!” schrijft hij. “We zijn er weer ingestonken, in de leugens en propaganda vh kabinet. En het wordt alleen maar erger. Mondkapjes en 1,5 m terug, #apartheidspas verder uitgebreid. En binnenkort ongetwijfeld weer een lockdown!”

Zoals Gideon van Meijeren deze week ook zei in debat met D66-antiminister Kajsa Ollongren, het regime Rutte III bouwt lustig aan een totalitaire staat. En een deel van de Nederlanders is te onnozel om het te zien.