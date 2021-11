Nederland kan zich klaarmaken voor een lockdown-winter: ‘Kabinet koerst op nieuwe maatregelen, vrijdag persconferentie’

Het belooft opnieuw een donkere winter met een mogelijke lockdown te gaan worden. Het demissionaire kabinet gaat namelijk deze vrijdag al een persconferentie houden omdat de coronacijfers alleen maar negatiever worden. Het OMT komt de komende dagen bijeen om met een passend advies op de proppen te komen, het kabinet denkt al aan nieuwe maatregelen.

“Het beeld is somber en zorgelijk. De kentering die we willen zien is nog niet aanstaande”, aldus een bezorgde minister Hugo de Jonge tegen RTL Nieuws. Het demissionaire kabinet had gehoopt dat de coronacijfers inmiddels wel aan de beterende hand zouden zijn, maar er is nog geen kentering zichtbaar. En dus dreigen we opnieuw de winter in te gaan met een harde lockdown.

Het kabinet vervroegt de persconferentie naar aanstaande vrijdag (26 november) en het “kabinet koerst op een verscherping van de milde lockdown waarin we nu zitten”. Dus de familieplannen voor Sinterklaas en Kerst kunnen, net als vorig jaar, weer op de schop.

Het jarenlange afbraakbeleid van het kabinet in de zorg heeft er opnieuw voor gezorgd dat we een zware lockdown tegemoet gaan. Welke maatregelen er precies zullen komen blijft voorlopig nog onduidelijk, bronnen rond het kabinet zeggen dat een herinvoering van de avondklok voorlopig nog niet op tafel ligt.