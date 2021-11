Nederlandse filmmakers klagen steen en been: ‘Te weinig is veranderd na BLM!’

Nederlandse filmmakers vinden dat er de afgelopen anderhalf jaar ofzo te weinig veranderd is. Black Lives Matter-demonstraties hebben een veel kleinere impact gehad dan ze hoopten. En dat vinden ze vreselijk. Want kleur gaat boven alles. Huidskleur, dan.

“Je zou zeggen dat er concreet iets is veranderd”, zegt Reguillo Wijngaarde tegen Nu.nl. “Er is nu een publieke discussie gaande. Er is erkend dat er een probleem is. Media berichten erover, mensen praten erover en in elke commercial zie je nu een zwart persoon voorbijkomen, maar daar blijft het bij.”

Vervolgens stelt hij dat ze wel vaker dit soort discussies hebben. Maar daarna “je hetzelfde patroon: er vinden gesprekken plaats, er worden een paar niet-witte acteurs benoemd en dan valt alles weer dood.”

Davy Eduard King, die blijkbaar een acteur is, denkt daar net zo over… maar voegt toe dat hij het een beetje vreemd vindt dat er tegenwoordig in reclames bijna alleen maar gekleurde acteurs worden gebruikt. “Zo veel dat het eigenlijk niet meer klopt. Wat ik me afvraag, en dit is een onderwerp waar ik met veel zwarte acteurs over praat, is of dit nu gebeurt omdat het verwacht wordt of omdat er een oprechte omslag gaande is.”

Het is nooit goed

En wat films en series betreft, nou, dat is allemaal niet goed genoeg. Oke, oke, er zijn acteurs als Werner Kolf en Imanuelle Grives. En natuurlijk serieus als Mocro Maffia. Maar dat zijn slechts “twee acteurs en een serie”! Daar worden deze mensen niet blij van.

King heeft nog meer te klagen. Want, zegt hij, “Ik hoorde laatst over een script met een rol voor een witte actrice. Toen er uiteindelijk een donkere actrice werd gecast, werd meteen geroepen dat de naam dan anders moest en dat het verhaal misschien moest worden aangepast. Terwijl de benadering gewoon hetzelfde zou moeten zijn.”

Met andere woorden, het is nooit goed. Er zijn te veel donkere, sorry zwarte!, acteurs en actrices in reclames, en te weinig in series en films. Worden die vervolgens wél ingezet dan mogen ze niet behandeld worden op een manier die king en co. niet goed vinden. Het moet precies zo gaan als zij willen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Gek genoeg stelden de journalisten van Nu.nl deze figuren niet de vraag: ‘Worden jullie nou nooit moe van jezelf?’ Want dat lijkt me toch wel een dingetje.