Omstreden wetsvoorstel 2G-systeem horeca naar Tweede Kamer gestuurd. Hugo de Jonge: ‘Vaccinatiedrang geen doel’

Het demissionaire kabinet wil vol gaan inzetten op het omstreden 2G-systeem. Een wetsvoorstel wat dit mogelijk zou moeten maken is naar de Tweede Kamer gestuurd. Met de invoering van een 2G-systeem voor de horeca, evenementen en cultuursector zouden alleen volledig gevaccineerden en mensen met een geldig herstelbewijs nog binnen kunnen komen. Ondertussen stelt CDA’er Hugo de Jonge dat vaccinatiedrang nog steeds geen doel is.

Met de mogelijke invoering van een zogeheten 2G-systeem worden ongevaccineerde Nederlanders uit de horeca en cultuur geweerd. Toch durft coronaminister Hugo de Jonge stellig te beweren dat vaccinatiedrang nog steeds niet het doel is, aldus de NOS. Maar wie nog wil deelnemen aan het sociale leven wordt haast verplicht om zich toch maar te laten vaccineren. De grote vraag is natuurlijk of het alleen blijft bij de horeca en cultuursector, de deur is al op een kier gezet en wie weet wanneer het ophoudt.

De grote vraag is nu of het wetsvoorstel door de Tweede Kamer komt. De ChristenUnie, die mee onderhandelt over de vorming van een nieuw kabinet, is tegen deze maatregel. Het zou namelijk de tweedeling, en daardoor de polarisatie, alleen maar vergroten in de samenleving. Om deze verregaande en ingrijpende maatregel door beide Kamers te loodsen moeten Rutte en consorten dus steun zien te vinden bij oppositiepartijen.

Het is dan ook de grote vraag wat de PvdA en GroenLinks gaan doen. Blijven zij opnieuw kritiekloos achter het demissionaire kabinet lopen, of vinden zij dat deze maatregel ook grensoverschrijdend is? Partijen zullen kleur bekennen bij de stemming over dit wetsvoorstel. Het is interessant om te zien wat de CU gaat doen, kiezen zij voor verzet of voor een nieuwe regeringsperiode?