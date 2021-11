Paniekerig demissionair kabinet Rutte III: “Vanaf morgen is 1,5 meter afstand houden weer VERPLICHT!”

Vanaf morgen verplicht het demissionaire kabinet Rutte III weer het houden van anderhalve meter afstand. Een aantal weken geleden werd de maatregel nog geschrapt. Niet lang daarna keerde de maatregel terug als een “dringend advies”. Woensdag 24 november 2021 gaat nu de boeken in als de dag dat de verplichting weer werd ingevoerd.

De herinvoering van de anderhalve meter maatregel is naar alle waarschijnlijkheid een voorbode op nog veel meer strengere maatregelen die de komende dagen / volgende week zullen volgen. Het is momenteel totale paniekvoetbal bij het demissionaire kabinet Rutte III. Het lijkt een noodbesluit van een demissionair kabinet dat zich gedraagt als een kat in het nauw gedreven.

De verplichting betekent in de praktijk dat de politie en BOA´s weer zullen gaan handhaven op overtreders van de coronamaatregelen. Op overtredingen staan vanaf woensdag weer boetes en straffen. Op plekken waar om een coronabewijs wordt gevraagd geldt de verplichting vooralsnog niet. Op plekken waar de anderhalve meter moeilijk is te handhaven worden mondkapjes weer de norm.

