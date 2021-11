Peiling: tweedeling Nederland een feit: één op de vijf Nederlanders wil strenge lockdown alléén voor ongevaccineerden

Deze week buigt het demissionaire kabinet zich over de vraag of er nieuwe coronamaatregelen moeten komen. Uit een peiling gedaan door Hart van Nederland blijkt dat 22% van de respondenten voor een strenge lockdown is. Alleen zou deze strenge lockdown dan speciaal voor ongevaccineerde Nederlanders moeten zijn. Het wij-zij denken is genormaliseerd.

De grote vraag is wat het demissionaire kabinet gaat besluiten deze week. De besmettingen zijn de laatste dagen weer naar grote hoogtes gestegen en de grote vraag is hoe de Haagse bestuurders hierop gaan reageren. Hart van Nederland heeft de stemming onder het eigen panel gepeild.

Uit de peiling blijkt dat iets meer dan één op de vijf respondenten voor een zware lockdown is – een lockdown vergelijkbaar met vorig jaar december. Maar deze groep is wel van mening dat deze lockdown dan alleen gaat gelden voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Tien procent van de respondenten wil een zware lockdown voor héél Nederland.

40 procent van de respondenten wil juist helemaal geen nieuwe of extra maatregelen. Toch heeft De Jonge gisteren bekend gemaakt dat de deur voor zwaardere maatregelen op een kier open staat. Mocht het aantal besmettingen niet afnemen dat gaat het kabinet rap kijken naar zwaardere lockdown:

“Dat gaan we alleen doen als het echt nodig is. In dat stadium zitten we niet nu. Ik kan ook niet uitsluiten dat we in dat stadium wel terecht gaan komen, maar als ik nu ga proberen daar een antwoord op te geven dan ga ik op de zaken vooruitlopen”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dat een aanzienlijk deel van de respondenten pleit voor een lockdown voor ongevaccineerde Nederlanders spreekt boekdelen. Het laat zien dat er in Nederland, niet alleen wat betreft de coronapas maar ook op sociaal vlak, steeds meer sprake is van een harde tweedeling. Gevaccineerd tegenover niet-gevaccineerd. De sfeer kan in dat opzicht alleen maar grimmiger worden naarmate het aantal besmettingen niet snel afneemt.