Prinses Alexia (16) is klimaatactiviste en loopt in Wales mee tijdens haar eerste publiekelijke klimaatmars

Prinses Alexia heeft vorige week voor het eerst deelgenomen aan een publiekelijke klimaatmars in haar studieplaats Wales. Beelden van de bewuste mars zijn zelf door haar school op de sociale media geplaatst.

De klimaatmars werd volgens De Telegraaf door het Atlantic College georganiseerd. Dat is de kostschool in Wales waar Alexia momenteel studeert. Volgens de school was het de bedoeling om deelnemers van de mislukte klimaattop in Glasgow te bewegen om te zorgen voor meer ‘klimaatrechtvaardigheid‘.

Op het filmpje is te zien dat de 16-jarige prinses achteraan de stoet met klimaatdemonstranten meeloopt. De middelste dochter van onze koning Willen-Alexander en koningin Máxima draagt ook een activistisch bord bij zich. Wat er precies op het bord staat is onbekend, omdat de school (al dan niet bewust) slechts onduidelijke beelden van Alexia heeft verspreid.