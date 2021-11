PvdA wil Hugo de Jonge voorlopig niet helpen met invoering 2G-systeem: ‘Eerst lockdown’

Het demissionaire kabinet en coronaminister Hugo de Jonge zijn naarstig op zoek naar een Kamermeerderheid om de wetsvoorstel voor de invoering van een 2G-systeem in de horeca en de cultuursector door beide Kamers te loodsen. De ChristenUnie lijkt namelijk te breken op dit coronastandpunt en dus richt het kabinet de focus op de oppositiepartijen. De PvdA heeft duidelijk gemaakt eerst een lockdown te willen voordat het denkt aan een 2G-systeem.

Zojuist maakt Attje Kuiken, PvdA-Kamerlid en woordvoerder zorg, bekend dat de PvdA het wetsvoorstel van Hugo de Jonge voorlopig nog niet gaat steunen. De partij is geen voorstander van deze ingrijpende maatregel en wil liever inzetten op een lockdown om de druk op de zorg te verminderen en het besmettingscijfer naar beneden te krijgen.

Waardoor een Kamermeerderheid voor de plannen van Hugo de Jonge voorlopig niet in zicht is. De ChristenUnie lijkt voorlopig niet te gaan draaien en nu ook de PvdA het plan niet lijkt te steunen gaat het moeilijk worden voor het kabinet om überhaupt al een meerderheid te komen in de Tweede Kamer, laat staan dat het zou lukken in de Eerste Kamer.

CDA-minister Hugo de Jonge zat al langer te hinten naar een 2G-systeem om zo ongevaccineerde Nederland extra te stimuleren zich te laten vaccineren, maar de PvdA gooit voorlopig roet in het eten. Het demissionaire kabinet zal met de coronaplannen terug naar de tekentafel moeten om met een nieuw plan te komen wat wel wordt gesteund door een Kamermeerderheid.

Wellicht is het ditmaal de moeite om wel eens luisteren naar de grote oppositiepartijen om aan een meerderheid te komen.