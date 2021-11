Ranzige kartelmedia gaan los op coronacriticus Doutzen Kroes: ‘Ze ontving coronasteun!’

Walgelijker dan dit wordt het niet: de linkse kartelmedia gaan helemaal los op Doutzen Kroes omdat die de euvele moed heeft het coronafascisme van het Regime te bekritiseren. En dus pakken ze haar omdat haar bedrijf “coronasteun” heeft gekregen. Dit is een buitengewoon vies spel.

In naam van het partijkartel heeft het ranzige Quote vol de aanval ingezet op Doutzen Kroes. Het ranzige magazine bericht namelijk met gespeelde verbazing dat Kroes voor haar bedrijf “maar liefst” 18.000 euro aan steun heeft ontvangen van het UWV. “Waarom, in godsnaam? Die vraag dringt zich alleen al vrij praktisch op, als je stilstaat bij het vermogen van het model,” aldus de politieke mediahuurmoordenaars.

“Maar inhoudelijk gaat de vraag ook op. In welke ideologische Twister-houding moet Doutzen Kroes zich wringen om aan de ene kant vanaf haar smartphone van zo’n beetje ieder maatschappelijk instituut afstand te doen, om aan de andere kant te ontvangen van zoiets in- en in-collectiefs als het UWV?”

Een hetze

Dit is natuurlijk ongelooflijk walgelijk. Vies. Ranzig. Misselijkmakend. Maar je ziet in beide opmerkingen, en dan met name in de laatste, ook waarom Kroes het doelwit is. Zij verzet zich tegen het fascistische beleid van het kabinet en dus mag ze geen gebruik maken van staatssteun. Dit terwijl ze a) behoorlijk wat belasting betaalt, b) er recht op heeft, en c) inkomstenverlies heeft dóór het fascistische overheidsbeleid.

TOEVALLIG! iemand die nooit negatieve publiciteit kreeg – iedereen in Nederland houdt zowat van Nederlands trots @Doutzen -maar nu ze de verkeerde mening heeft, probeert dit goedkope blaadje haar zwart te maken. Zo voorspelbaar! 🙄 https://t.co/ahLb0LKf3z — Lonneke🌩 (@LonnekeEngel) November 28, 2021

Wat is het voor idiotie om te propageren dat critici van de staat geen staatssteun mogen ontvangen als hun bedrijven financieel lijden door het wanbeleid van diezelfde overheid? Mogen alleen Ruttefans en Kaagfans geld innen als hun bedrijf op omvallen staat door het beleid van die twee?

Blijkbaar is het antwoord van de kartelmedia op die vraag: ‘Ja.’ En dat betekent dus dat alleen zij ‘steun’ mogen krijgen als dat nodig is, want zij moedigen het Regime immers steevast aan.

Doutzen heeft álle recht op deze steun. Sterker nog, mensen als zij hebben er moreel méér recht op dan die idiote overheidscheerleaders. Doutzen zegt immers: ‘Ik wil dit beleid niet! Doe het niet! Mijn bedrijf moet normaal kunnen functioneren!’ Maar achterlijke idioten als die van Quote juichen juist bij alles wat de staat doet. ‘Yay!’

Oh. Vind je het zo geweldig, al die lockdowns? Dan red je het zelf maar.

Dát is een logische reactie. Niet ‘zij verzet zich tegen het wanbeleid van de staat en zoekt het dus maar uit.’