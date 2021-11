Royal Dutch Shell zet kabinet voor gek: hoofdkantoor verhuist naar het land van Brexit

Toen Britten voor Brexit stemden kregen we te horen van onze leiders dat ze daarmee economisch zelfmoord pleegden. Alle grote bedrijven zouden vertrekken uit Groot-Brittannië! Allemaal! En het mooiste? Die bedrijven konden dan lekker naar Nederland komen.

Nou, misschien dat iemand deze interpretatie van Brexit even had kunnen delen met Royal Dutch [hahaha] Shell. Dit enorme bedrijf heeft vandaag namelijk laten weten dat het hoofdkantoor verhuist. En dan niet van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland, maar andersom.

Jawel, Shell gaat ons land verlaten om zich definitief te vestigen in het land van Brexit.

Olie- en gasconcern Shell wil op papier volledig Brits worden. Het concern gaat deze wijziging voorleggen aan zijn aandeelhouders. Ook het hoofdkantoor wordt naar het Verenigd Koninkrijk verplaatst, daar worden dan onder meer de vergaderingen van het bestuur en de directie gehouden.

Natuurlijk blijft het bedrijf ook deels in Nederland. Want ze doen hier ook werk. “Shell blijft ook in Nederland een grote speler,” aldus Marjan van Loon, die Shell Nederland leidt. Maar een aantal banen gaan weg én Shell wordt officieel een geheel Brits bedrijf (hoewel met andere kantoren die ook in andere landen staan, zoals elk groot bedrijf dat heeft).

Het kabinet vindt Shell niet lief meer

Hilarisch genoeg is dit een enorme verrassing voor het kabinet. Dat laat weten “onaangenaam verrast” te zijn. Want gossiedorie, als er ooit een kabinet was dat zijn best deed het multinationals naar de zin te maken, dan is het Rutte III! Hoe kunnen ze nu zo enorm genaaid worden!

“Het kabinet betreurt het ten zeerste dat Shell het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk wil verplaatsen. We zijn in gesprek met de top van Shell over de gevolgen van dit voornemen voor banen, cruciale investeringsbeslissingen en duurzaamheid. Die zijn enorm belangrijk,” moppert minister Stef Blok dan ook.

Ja jongens, dit noemen we nou stank voor dank. Dan weten jullie ook eens hoe de gewone Nederlandse belastingbetaler zich al jaren voelt. Want die wordt jaarlijks – wat zeg ik, maandelijks! – op zo’n schofterige wijze behandeld door júllie.