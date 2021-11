Schokkend! (Ahem) NPO66 gaat Glazen Huis misbruiken om te evangeliseren over ‘Klimaat’

Nu mensen hun buik vol hebben van angstaanjagerij in verband met corona richt de NPO zich op een andere hobby. Wat zeg ik: dé hobby aller hobby’s van modern links. Het Glazen Huis wordt gebruikt om het evangelie over klimaat (“Klimaatverandering!”) weer te propageren. Hoe? Door het in een soort van broeikas te veranderen, waardoor de temperatuur steeds verder oploopt. Want dat is zogenaamd wat de mensheid te wachten staat als we NU NIETS DOEN!!!!111!! ofzo.

Het Glazen Huis keert dit jaar weer terug tijdens Serious Request van NPO 3FM. In 2018 veranderde het concept ervan in een achterlijke wandeltocht, maar nu gaan we terug naar de originele opzet. Hartstikke leuk.

Of nou ja, totaal niet interessant want dit is natuurlijk vooral een hobby van, voor en door Deug-BN’ers die met dit project wat Deugpunten proberen te scoren.

Hoe dan ook, het is ook bekend geworden wie van 18 tot en met 24 december plaatjes gaan draaien “voor het goede doel”: Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen. Wie kent ze niet.

Wat dat goede doel is? Het Wereld Natuur Fonds. Inderdaad, die organisatie van beroepsdierenslachter prins Bernhard Sr.

Centraal staat dit jaar, aldus Trouw, klimaatverandering. Want daar is op de NPO blijkbaar nog niet genoeg aandacht voor elke f*ck*ng dag.

Tweede Kamerlid Martin Bosma (PVV) reageert dan ook quasi-geschrokken op deze aankondiging van de NPO. “Grote verrassing!” schrijft hij. “NPO66 gaat aandacht besteden aan het klimaat. Dit had niemand zien aankomen.”

Grote verrassing! NPO 66 gaat aandacht besteden aan het klimaat. Dit had niemand zien aankomen. https://t.co/ASxW5oZwnq — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) November 4, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Inderdaad. Het Glazen Huis dat over klimaatverandering gaat. Dat is wel héél schokkend…