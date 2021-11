Thierry Baudet is blij met grote opkomst bij demonstratie Malieveld: ‘Nederland is coronamaatregelen spuugzat’

Vandaag zijn veel mensen bijeengekomen om te demonstreren tegen de verregaande coronamaatregelen in Nederland. Het Malieveld in Den Haag is goed gevuld met kritische demonstranten die vinden dat de coronamaatregelen grensoverschrijdend zijn. FVD-leider Thierry Baudet sprak de menigte toe, volgens de politicus is het vrij duidelijk dat veel Nederlanders de maatregelen niet langer meer pikken.

Duizenden demonstranten zijn naar het Malieveld gedromd om een sterk signaal af te geven richting het kabinet: de dwingelandij vanuit de overheid rondom de coronapas gaat echt te ver. Ook Forum voor Democratie is aanwezig om de menigte toe te spreken. De partij ziet een trend ontstaan, mensen worden ‘wakker’. Vrijwel elke belofte van het kabinet wordt gedurende deze crisis gebroken.

Of het nu gaat om de avondklok of de coronapas, diverse ministers hebben veelvuldig gezegd dat de overheid niet zou grijpen naar zulke ingrijpende maatregelen. Inmiddels weet heel Nederland dat het niks meer dan loze beloftes waren.

Wat een enorme opkomst op het #Malieveld! Nederland is de #coronamaatregelen spuugzat. Het vertrouwen in Rutte en De Jonge heeft een absoluut dieptepunt bereikt. Steeds meer mensen zien dat hun verhaal niet klopt, dat de logica ontbreekt en dat elke belofte wordt gebroken. #FVD pic.twitter.com/4qSg9X9oyV — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 7, 2021

FVD-leider Thierry Baudet sprak de menigte vurig toe over de coronapas:

“Elke dag wordt dit permanenter, elke dag worden de regels erger. Kijk naar Australië, kijk naar China, dat is ons voorland. Dat pikken wij niet, dat accepteren wij niet. Dat gaan we nooit pikken!”

De partij van Baudet ziet dat steeds meer Nederlanders kritisch worden op de gang van zaken. Het wantrouwen in de overheid groeit almaar, en dat is niet verwonderlijk. Als het kabinet ‘A’ zegt dan weet je haast dat je vroeg of laatst het tegenovergestelde gepresenteerd krijgt.

Nu is het alleen zaak dat Nederlanders die het vertrouwen in de overheid zijn verloren zich ook vaker kritisch gaan uiten op het kabinet. Alleen dan zal men in Den Haag wellicht eens gaan luisteren. Want nu blijven de Haagse heren de lakens uitdelen én Nederland opzadelen met steeds striktere maatregelen. Maatregelen waarvan we niet weten wanneer ze nu eindelijk stoppen.