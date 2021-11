Thierry Baudet trouwt met de liefde van zijn leven, Davide Heijmans

Gisteren was een bijzonder mooie dag voor Thierry Baudet en zijn grote liefde Davide Heijmans. Tot voor kort noemde Baudet haar zijn “verloofde.” Maar vanaf nu mag hij haar zijn “vrouw” noemen. De twee zijn donderdag namelijk ein-de-lijk in het huwelijksbootje gestapt. Heel mooi! Gefeliciteerd. Nu willen we graag een heel elftal aan gezonde kinderen zien. En snel een beetje!

Zo! Waar we het de laatste tijd steeds gehad hebben over al het coronanieuws en de zware politieke gevechten in ons land is er vandaag zowaar heel leuk, positief nieuws. Thierry Baudet is namelijk in het huwelijksbootje gestapt met de liefde van zijn leven, Davide Heijmans. De twee waren al een tijd verloofd, maar vanaf nu kan Thierry Davide dus eindelijk zijn “vrouw” of “echtgenote” noemen, in plaats van “mijn verloofde.”

Hartstikke mooi, natuurlijk. De felicitaties stromen dan ook binnen op de socials. Zelfs Geert Wilders heeft een leuk berichtje geschreven op Twitter om de twee een mooie toekomst samen te wensen:

Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk @thierrybaudet en Davide, heel veel geluk samen! 💐🎂🥂 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 26, 2021

Zo is het! Gefeliciteerd, Davide en Thierry. Geniet van de eerste huwelijksdagen (en -weken), en daarna willen we zo snel mogelijk kleine Baudetjes zien. Dus hop, aan de slag!