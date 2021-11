Verwarring heerst bij carnavalsverenigingen na aankondiging nieuwe maatregelen: ‘Wij willen niet opnieuw de schuld krijgen’

Volgende week, 11 november, vindt de aftrap van het carnavalsseizoen plaats, maar bij veel carnavalsverenigingen heerst er verwarring. Er staan grote feesten op de agenda, vanuit de overheid is er niks gezegd of deze nu wel of niet mogen doorgaan. Er is alleen een advies vanuit het kabinet gegeven om anderhalve meter afstand te houden.

Carnavalsvierders en verenigingen zijn als de dood om opnieuw de schuld te krijgen voor een explosieve groei van het aantal besmettingen, zoals dat gebeurde in 2020. Ze hoopten dat de overheid duidelijkheid zou bieden, maar het kabinet heeft gisteren bij de persconferentie alleen een advies meegegeven: houd anderhalve meter afstand. NU.nl laat weten dat veel organisaties graag meer duidelijkheid hadden gewild.

De burgemeester van Echt-Susteren baalt als een stekker van de persconferentie: “Er is geen verbod en ik kan niet handhaven op een dringend advies van Rutte. Dat dringende advies is voor de heren in Den Haag wellicht makkelijker, maar niet voor wie ermee moet werken. Ik vind het een rare move van dit kabinet.”

De frustratie is begrijpelijk, op de elfde van de elfde wordt het seizoen afgetrapt. In Roermond staat er een feest met 17.000 mensen gepland, maar vanuit de overheid is er geen duidelijkheid geboden waar de organiserende partijen zich wel of niet aan moeten houden. Met het oog op het recente verleden wil de carnavalswereld niet opnieuw de ‘schuld’ krijgen als het besmettingscijfer stijgt in de weken na de eerste carnavalsfeesten.

Terwijl de rest van het land, en met name ondernemend Nederland, flink wat restricties tegemoet gaat, is er opmerkelijk genoeg niks gezegd over de start van het carnavalsfeest. Het is logisch dat men meer duidelijkheid wil, dit omdat a) organisatoren niet zitten te wachten op beslissingen vanuit het kabinet daags voor de eerste feesten en b) omdat ze in 2020 flink wat imagoschade hebben opgeleverd. Opnieuw zorgt het kabinet voor een onduidelijke koers.