Wybren van Haga fileert coronapaswaanzin: ‘Er is geen sprake van een coronacrisis maar van een zorgcrisis’

Gisteravond was Tweede Kamerlid Wybren van Haga te gast bij de talkshow Jinek waar hij de QR-maatregel flink afkraakte. Van Haga wil een structurele verhoging van de IC-capaciteit, want Nederland kampt duidelijk met een zorgcrisis. De politicus maakte duidelijk dat de coronapas één grote farce is. Besmette gevaccineerde Nederlanders kunnen wél overal naar binnen, terwijl ongevaccineerde Nederland op voorhand worden geweigerd.

Het is al langer een belangrijk argument tegen de dwingelandij van de coronapas: waarom kunnen besmette, gevaccineerde Nederlanders wél vrij bewegen in de samenleving? De overheid beweert een corona vrije zone te creëren door de coronapas in te voeren en daarmee ongevaccineerde Nederlanders buiten te sluiten of de drempel hoger te leggen om binnen te komen. Ondertussen krijgen gevaccineerde mensen een vrijbrief, ook al zijn ze besmettelijk. Wat natuurlijk bespottelijk is aldus Wybren van Haga.

De #coronapas is een ineffectieve maatregel. Gevaccineerden kunnen nog steeds besmet raken en het virus overdragen. Toch komen zij met de QR overal binnen. Er is geen sprake van een #coronacrisis maar van een #zorgcrisis. #BVNL wil een structurele verhoging van de IC-capaciteit. pic.twitter.com/UxgAs0dEFJ — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) November 9, 2021

Van Haga zat bij Jinek om haarfijn uit leggen hoe discriminerend de coronapas wel niet is en waarom hij naar de rechter stapt:

“Die coronapas is voornamelijk een discriminerend iets, er wordt een groep uitgesloten van de samenleving en zet ook de samenleving tegen elkaar op. Je ziet een enorme onverdraagzaamheid ontstaan. En die 250.000 mensen [de ondertekende aangifte gestart door BVNL] die voelen die discriminatie en omdat het in de politiek moeilijk is, je hebt aan de ene kant de collectivisten die vinden dat we ons allemaal moeten scharen als een grote groep en dan mag je best iemand vaccineren om te helpen. En dan heb je de mensen die kiezen voor de individuele vrijheid aan de andere kant. Politiek is dat niet op te lossen, dus ik dacht laat ik nu kijken wat een rechter vindt.”

Van Haga legde bij Jinek uit dat de zogeheten collectivisten niet meer willen inzien dat de coronapas zo’n ingrijpende en discriminerende maatregel is, dat hij simpelweg genoodzaakt was om naar de rechter te stappen. De kwestie kon niet meer in de politieke arena worden beslecht. De gang naar de rechter is niet heel gek, met mensen als Hugo de Jonge aan het roer kan je kritiek blijven leveren tot je een ons weegt. Hij zal toch nooit luisteren naar kritiek en goed bedoelde raad.