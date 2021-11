Zie! Fleur Agema furieus op afbraakbeleid kabinet: ‘Dit is wel mijn leven geweest de afgelopen vijf jaar!’

Fleur Agema (PVV) mocht woensdagavond aanschuiven bij Jinek. Daar maakte ze op schitterende wijze duidelijk dat het afbraakbeleid van het kabinet de afgelopen de vijftien jaar de zorg totaal gesloopt heeft. De anderen aan tafel vonden dat overduidelijk ongemakkelijk om aan te horen, maar Agema loog geen woord. De zorg is gesloopt. Bewust. En ze hebben er lak aan.

Dit is nou nog eens een mooie video van De Grand Dame van de PVV, Fleur Agema. Want hoe ze gisteren uitlegde bij Eva Jinek, dat het kabinet de zorg totaal gesloopt heeft de afgelopen vijftien jaar, was werkelijk groots.

De afgelopen vijftien jaar hebben ze de zorg gesloopt. De komende jaren willen ze het aantal ziekenhuizen halveren terwijl het aantal 75-plussers rap toeneemt. Maar ze huilen tranen met tuiten over “druk op de zorg”; de zorg die ze zelf systematisch totaal kapotmaken.

Dit is niet alleen het leven van Agema van de afgelopen 15 jaar, maar van alle Nederlanders. Het is schandalig. Het is misdadig.