Zihni Özdil pakt Jinek aan: ‘In Turkije debatteren ze beter dan op de Nederlandse tv!’

Zihni Özdil heeft in een zeer rake column voor Elsevier Magazine de vloer aangeveegd met Eva Jinek en haar programma. Nou ja, eigenlijk zelfs met héél Nederland. Want hij stelt dat de Nederlandse debatcultuur feitelijk niet-bestaand is. Dit in tegenstelling tot Turkije, waar er overal levendig, hard, en inhoudelijk gedebatteerd wordt. Ja, ook op tv. Zéker op tv, zelfs.

Özdil werd getriggerd door het optreden van Fleur Agema bij Jinek. Daar was zij deze week samen met Remy Bonjasky, Gerdi Verbeet en Floor Bremer te gast. Allemaal waren ze het met elkaar eens dat het coronatoegangsbewijs “onwenselijk” is. “Maar dan doet Agema iets wat niet de bedoeling is in Nederlandse debatprogramma’s,” schrijft Özdil. “Namelijk een debat aanzwengelen. “‘Op dit moment loopt er 1.600 man bij Ter Apel ons land binnen,’ aldus het PVV-Kamerlid. Je ziet aan het gezicht van presentator Eva Jinek dat ze het niet prettig vindt dat Agema afwijkt van het van tevoren besproken script. Meteen probeert Jinek haar af te kappen.”

De paniekreactie aan tafel als @FleurAgemaPVV bij @Jinek_RTL zeer terecht asiel en open grenzen koppelt aan problemen in de zorg. Met ingehouden woede klimmen ze in de gordijnen! Want dat was niet de bedoeling!! Fleur: "en dit is dus het grote taboe". pic.twitter.com/tv1WuhYhPu — Bastiaan (@Bas_sie89) November 3, 2021

Agema gaat natuurlijk gewoon door. Maar dan wordt ze al snel geholpen door Bremer en Verbeet die het Agema kwalijk nemen dat ze zogenaamd “mensen tegen elkaar aan het opzetten” is. Ook Bonjasky doet een duit in het zeurzakje. “Ik was je in het hele verhaal aan het steunen,” zei de kickbokser, “maar nu laat je me gewoon in de steek. Dit gaat nergens meer over.” Jinek gebruikte die mogelijkheid om het gesprek razendsnel te beëindigen. Want oef, debatten! Daar moeten we niet aan beginnen in debatprogramma’s.

Debatten in Turkije

Hoewel hij al jaren niet meer langere tijd in Turkije was voor meer dan een week, was hij er dit jaar een paar maanden. Dat was voor het eerst in twee decennia. Normaal zijn het allemaal korte bezoekjes. “Dat werd een enorme eyeopener,” schrijft hij daarover. “Mijn eigen vooroordelen over Turkije en de Turkse cultuur gingen rechtstreeks de prullenbak in. Net als in Nederland zijn er in Turkije talkshows op elke belangrijke televisiezender. Daarmee houden de overeenkomsten op.”

“De dagelijkse talkshows in Turkije duren ten eerste veel langer: twee tot drie uur, vaak meer. Gasten met zeer uiteenlopende politieke standpunten gaan op het scherp van de snede met elkaar in gesprek. Dat doen ze door elkaar te laten uitpraten en elkaar vervolgens met inhoudelijke argumenten te kritiseren. De presentator kapt een gast bijna nooit af, maar leidt het gesprek naar een hoger niveau,” stelt hij terecht. En ja, “zelfs keiharde inhoudelijke kritiek op de regering van president Recep Tayyip Erdogan is schering en inslag in Turkse talkshows.”

Het debat in Nederland

Toen hij hier langer over nadacht begreep hij dat er één heel groot, wezenlijk verschil is tussen Turkije en Nederland. In Turkije hebben ze een democratische- en debatcultuur. Tegenstanders gaan met elkaar in gesprek. Op tv, de radio, en gewoon op straat. Dat is zonder meer waar, kan ik lezers trouwens verzekeren. In Nederland denken veel mensen blijkbaar dat er in Turkije weinig tot geen debat mogelijk is, maar dat is je reinste flauwekul.

“In een normaal land waren de gasten aan tafel bij Jinek met Fleur Agema in discussie gegaan,” concludeert Özdil terecht. “Ze hadden inhoudelijk en feitelijk uitgelegd waarom de stijging van de zorgkosten niet door de komst van asielzoekers ontstaat. Maar niemand aan tafel had de intellectuele capaciteit of de democratische inborst. Dan maar op z’n Nederlands de discussie afkappen.”

Precies. Dat is precies wat er steevast in Nederland gebeurt. En dat is ook waarom een partij als FVD ook nergens meer mee mag debatteren. Er wordt van tevoren vastgesteld wat de consensus is. Ga je daar tegenin, dan mag je gewoon niet meedoen. Want je brengt de nationale consensus in gevaar, wat bij ons een absolute doodzonde is.