Achterlijke Coronafascist Marion Koopmans denkt dat “heel Nederland vakantie viert”

Erger dan Marion Koopmans worden ze niet gemaakt. Deze vrouw is alleen maar bezig mensen een angstpsychose aan te praten. Al vanaf dag één wilde ze dat het land op slot werd gezet voor een virus dat maar een beetje dodelijker is dan de griep. Mede door haar “adviezen” worden onze jongeren, ondernemers, ouderen en alle andere mensen in ons land kapot gemaakt. Systematisch gesloopt.

Maar wat wekt mijn verbazing vandaag? Mevrouw wil GGD-medewerkers en huisartsen complimenteren dat ze deze week “meer dan 1 miljoen vaccinaties” bij mensen in de arm geslingerd hebben. Geweldig, vindt ze dat. “Klasse!”

Hartstikke lief hoor. Alleen is het wel verbazingwekkend dat ze hen complimenteert dat ze dit werk doen “terwijl heel Nederland vakantie viert.”

Ok, suggestie voor alternatieve krantenkop: terwijl heel nederland vakantie viert zetten GGD medewerkers en huisartsen meer dan 1 miljoen vaccinaties. Klasse! @GGDGHORNL pic.twitter.com/MnFppKfLSd — Marion Koopmans (@MarionKoopmans) December 29, 2021

Vakantie viert?

Vakantie?

Het land is in lockdown, mevrouw Koopmans. Daar hebben jij en de andere witte-jassen-dictators hoogst persoonlijk voor gezorgd. Mensen kunnen niets. Ze zitten thuis, de hele dag Netflix te kijken. Af en toe gaan ze even bij elkaar langs want je moet toch wat. En als ze “een uitje” willen moeten ze naar de supermarkt. En dat noem jij vakantie vieren?

Maar wacht, er is meer. Want verreweg de meeste mensen werken natuurlijk wel degelijk (hoewel vanuit huis nu). Er is schoolvakantie, ja. Maar pappa en mamma moeten wel gewoon voor brood op de plank zorgen.

Wat zegt het in godsnaam over dit mens en over de wereld waarin zij leeft dat ze dit soort achterlijke tweets de wereld kan insturen?