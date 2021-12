Bizar! Haags college helemaal de weg kwijt: ‘Niet iedereen wil in een Pim Fortuynstraat wonen. Vandaar de keuze voor een brug.’

Volgens het college van Den Haag is Pim Fortuyn ook na zijn dood nog steeds een controversieel persoon, en daarom zou het niet handig zijn om een straat naar hem te vernoemen. In plaats daarvan komt er een Pim Fortuynbrug. 19 jaar na de brute moord op Fortuyn zijn er nog steeds deugpolitici die in de kramp schieten bij het horen van zijn naam.

De gemeente Den Haag gaat een brug, nabij het Zuiderpark, vernoemen naar de politicus Pim Fortuyn. Al sinds 2019 was er een plan om een plek in de stad te vernoemen naar excentrieke politicus, rond de zomer van dat jaar gaf het college aan dit ook daadwerkelijk te gaan doen.

Ze hebben uiteindelijk gekozen voor een brug, vanwege een wel heel bijzondere reden: het wonen in een straat die vernoemd is naar Fortuyn zou gevoelig kunnen liggen, dat meldt Omroep West. Volgens CDA-wethouder Hilbert Bredemeijer zijn er namelijk genoeg mensen die niet in zo’n straat zouden willen wonen: ‘Niet iedereen wil in een Pim Fortuynstraat wonen. Vandaar de keuze voor een brug.’

Het is natuurlijk absurd dat dit de reden is dat men niet een straat zou kunnen vernoemen naar Fortuyn. De politicus heeft een gigantische impact gehad op ons politieke landschap. Richard de Mos, voorman van Hart voor Den Haag vindt het dan ook een grote schande:

“Twee armetierige bruggetjes voor grootheden die zoveel impact hebben gehad. De Golden Earring zijn een internationaal visitekaartje van Nederland in het algemeen en Den Haag in het bijzonder. Daarbij past een monument op een prominente plaats in de stad. Een monument waarbij bovendien hun fantastische muziek te horen is. Deze man stond voor de vrijheid van meningsuiting en is daarom vermoord. Ook hij verdient, met een volwaardige straatnaam, een prominente plaats in onze stad. Dit als signaal dat in de stad van Vrede en Recht een ieder voor haar of zijn mening mag uitkomen.”

