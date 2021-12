Buschauffeurs asiellijn Emmen-Ter Apel mogelijk opnieuw in staking: “Nog steeds is er elke dag wel een incident”

Buschauffeurs van de Qbuzz gaan mogelijk opnieuw in staking als er niet snel extra veiligheidsmaatregelen door het bedrijf worden genomen voor de inmiddels beruchte asiellijn. Het gaat om de lijnen 72 en 73 tussen Emmen en Ter Apel. Die buslijnen worden geterroriseerd door overlastgevende asielzoekers. Als men niet snel met een aanpak komt, dan gaat men staken aldus FNV.

Vanuit Den Haag komt men keer op keer met halfbakken maatregelen om overlastgevende asielzoekers aan te pakken maar ook werkgever Qbuzz komt niet met adequate maatregelen, maar buschauffeurs van Qbuzz pikken dit niet langer meer. Als er niet snel iets wordt gedaan aan de veiligheid bij de buslijnen tussen Emmen en Ter Apel dan gaan zij opnieuw staken, dat meldt RTV Drenthe.

Nog steeds vinden er dagelijks incidenten plaats en daar moet maar eens verandering in komen: “We hebben nog geen reactie gekregen op ons voorstel aan Qbuzz. Ze moeten met een antwoord komen dat wij kunnen voorleggen aan onze leden. Maar er ligt niks op tafel en dat is onze frustratie.”

Het is al langer een flink hoofdpijn dossier in Nederland. Ook vanuit Den Haag weet men maar niet om te gaan met de zogeheten ‘aso-asielzoekers’. Speciale aso-azc’s zijn opgericht, maar de problemen blijven bestaan en lijken de laatste maanden zelfs toe te nemen – wat natuurlijk niet gek is zolang de grenzen wagenwijd openstaan en het COA en de IND niet de middelen hebben om deze mensen fatsoenlijk te begeleiden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Ondertussen loopt tussen Emmen en Ter Apel de situatie zo uit de hand dat buschauffeurs niet meer normaal en veilig hun werk kunnen doen.