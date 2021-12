Caroline van der Plas hekelt op slot gooien Nederland door RIVM “modellen”: ‘Boeren waren niet zo gek toen ze optoerden naar Den Haag’

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas is helemaal klaar met de obsessie van Haagse bestuurders voor modellen. De agrarische sector is al jaren slachtoffer van deze zogenaamde modellen, maar nu blijkt uit onderzoek van Follow The Money dat ook ons coronabeleid compleet gebaseerd is op modellen. Modellen die wetenschappelijk gezien aan alle kanten rammelen. Van der Plas vindt het dus niet zo gek dat Nederlandse boeren twee jaar terug “optoerden naar Den Haag”.

Uit onderzoek van Follow The Money blijkt dat de wetenschappelijke basis voor de QR-maatregelen in ons land aan alle kanten rammelt. De onderbouwing van de QR-maatregel werd onder de loep gelegd en de uitkomsten van het onderzoek zijn nogal schokkend: het kabinet en het OMT blijken zich grotendeels te baseren op twee modellen. Die allebei, wetenschappelijk gezien, rammelen.\

Het ene model komt van de TU Delft en het andere model komt van een denktank van de voormalig Britse premier Tony Blair. De denktank zelf is een groot voorstander van de invoer van een biometrische paspoort en pleit hier al jaren voor, ze is dus allesbehalve objectief in de kwestie of een QR-maatregel nut heeft of niet. Het model van de TU Delft is gebaseerd op een fictief evenement van 100.000 bezoekers, de onderzoekers die dit model hebben gemaakt gaven aan dat hun onderzoek ook niet vraag beantwoorde of een coronapas wel of geen zin had. De overheid heeft dus gebruik gemaakt van modellen die dus vrij waardeloos zijn.

BBB-politica Caroline van der Plas hekelt deze obsessie voor modellen. Het is niet voor het eerst dat onze overheid het beleid baseert op modellen, modellen die overigens alles behalve betrouwbaar zijn. De agrarische sector wordt al een paar jaar lastig gevallen door dit soort RIVM-modellen, aldus Van der Plas.

Modellen. Ons hele land wordt op slot gezet door RIVM “modellen”. Zie ook wat er in de agrarische sector gebeurt. Duik daar ook maar in Thomas. Die boeren waren niet gek toen ze op 1 oktober 2019 optoerden naar Den Haag. Maar hoe dan ook… goed werk van @FTM_nl dit 👇 https://t.co/draBoDGs1d — Caroline van der Plas (@lientje1967) December 3, 2021

Ook voormalig CDA-lid Pieter Omtzigt heeft zich al meermaals uitgesproken tegen dit soort ‘modellenbeleid’. Het demissionaire kabinet moet stoppen met beleid maken dat alleen gebaseerd is op modellen, en ook eens kijken naar de werkelijke situatie. De coronapas is er doorheen geramd op basis van niet valide modellen, wat natuurlijk een grove schande is.