Column Frits Bosch: Sigrid Kaag op Financiën is een ramp

Minister van Financiën te worden: “Rutte premier, ik Financiën”. Het is te belachelijk voor woorden. Ze weet helemaal niets van financiën. Ze heeft Arabisch gestudeerd en weet veel van diplomatieke zaken. Maar ze weet helemaal niets, niete, nada van financiën. Ze kent het verschil niet tussen een aandeel en een obligatie.

Waarom dan toch deze post geambieerd?

Macht! Ze wil macht! Ze wil premier worden heeft ze gezegd en dan is Financiën geëigende route, denkt ze. Goed dat ze dit heeft laten weten, dan is aan ons de opdracht om er pal voor te gaan liggen.

Wat gaat Kaag doen als minister van Financiën? Heel simpel. Kaag gaat ons belastinggeld sluizen naar:1. Palestijnen 2. Afghanen 3. Iraniërs 4. Jemen, 5. Zimbabwe 6. Zuid Afrika 7. Kenia.

Het restant gaat naar: 1. CO2 reductie 2. Asielzoekers 3. EU Zuid Europa.

Als een samenleving kiest en selecteert op basis van macht in plaats van competentie, dan is het gedoemd te verdwijnen. Zie bijvoorbeeld de Romeinen. Zo simpel is het. Met Rutte 4 gaat ons land pas echt goed down the drain. Daaaaag!!!!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.