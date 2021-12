Column Paul Cliteur: De extrééééémrechtse Éric Zemmour: dat u het even weet

Het AD had gisteren een verslagje van een verkiezingsbijeenkomst van de Franse presidentskandidaat Éric Zemmour. En zo’n stukje gaat u de komende tijd in alle systeemkranten keer op keer tegenkomen. Ik zal het even uitleggen, want dan weet u wat u te wachten staat.

Éric Zemmour is een Franse journalist, dus een collega van onze journalisten hier, maar hij deelt niet de opvattingen die ongeveer 99% van de Nederlandse journalisten onderschrijft. Hoe ik dat weet? In Elsevier stond laatst een artikel van Roelof Bouwman die gewag maakt van een (overigens al oud) onderzoek onder journalisten waaruit blijkt dat 1% zichzelf aanduidt als “rechts”. Zelfrapportage dus. Zie: Roelof Bouwman, “Topjournalisten: links en ook nog eens rijk”, in Elsevier, 30 11 2021.

Die 99% procent van de Nederlandse journalisten die dus niet rechts is, gaat voor u de komende tijd stukjes schrijven over Éric Zemmour die duidelijk wel rechts is. Gelukkig kunnen onze journalisten dat prima aan. Dat zie je al aan de kop in het AD. Die luidt: “Dit is Éric Zemmour, extreemrechts met joodse achtergrond: ‘Ik wil Frankrijk redden’”.

Gelukkig, dat doen ze goed bij het AD. Er wordt al even bij verteld dat Zemmour niet gewoon rechts is, maar extreemrechts. Nou, wat behoeven we verder dan nog meer te weten, niet? Extreemlinks kennen ze niet bij het AD. De 99% van de Nederlandse journalistiek heeft daar natuurlijk ook nooit van gehoord. Logisch. Dat bestaat ook niet. Extreemlinks is gewoon objectief en neutraal. Maar extreemrechts, wat dat is, en vooral hoe gevaarlijk dat is, dat weten we allemaal, niet? Toch fijn en informatief dat het AD dat dan even in de kop vermeldt.

Zemmour schrijft dikke boeken, waarvan Le suicide français (2014) het bekendste is. 534 pagina’s Frans. Brrr. Maar gelukkig hoeven we daar niks van te lezen, want Zemmour is … Juist, ja. Die is extreemrechts. Die geeft ons dus, juist, desinformatie. Hij zou van Facebook, Linkedin en Twitter geschopt moeten worden, want extreemrechtse figuren moet je geen podium geven natuurlijk. Maar de geslepen boef doet zich nu voor als joods. Hij is dus niet alleen extreemrechts, maar een extreemrechtse sluwe vos die zijn achtergrond op gluiperige wijze inzet om als een wolf onder de schapen te kunnen verkeren. Weer even terug naar die goede en objectieve kop in het AD: “Ik wil Frankrijk redden”.

Hey, waar hebben we dat eerder gehoord, niet? Gelukkig zijn onze journalisten waakzaam. En objectief.