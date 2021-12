De staat pleegt een coup! Wappies hebben gelijk: samenwerking met Great Reset WEF en ‘permanente verandering’ van dagelijks leven

Het is dan eindelijk zover: de mainstream media én anonieme bronnen rond het kabinet geven toe dat de zogenaamde Wappies al die tijd gelijk hebben gehad. Ja, er vindt een hechte samenwerking met het World Economic Forum dat een Great Reset wil invoeren en, in het licht daarvan, het kabinet wil de manier waarop wij leven drastisch veranderen. Dit zijn geen “samenzweringstheorieën” meer van een paar paranoïde figuren. Het is officieel beleid van het kabinet.

De Telegraaf bericht vandaag dat bronnen rond het kabinet (dat wil zeggen: leden van het kabinet zelf) toegeven dat ze van plan zijn om het dagelijks leven van Nederlanders permanent te veranderen.

Jullie zijn gek dat jullie dit accepteren pic.twitter.com/qgCaOEXzKY — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) December 23, 2021

“Iedereen moet zijn leven zelf aanpassen,” aldus de bronnen die uitleggen dat Hugo de Jonge in het geheim hard aan het werk is om te doen wat “Wappies” al twee jaar voorspellen. “Familiereünies in de zomer, kleine theatervoorstellingen in de winter, thuisonderwijs bij een nieuwe lockdown.”

Het “langetermijnplan”, waarover niemand heeft mogen stemmen, bestaat uit drie periodes:

’basispakket’: basisnormen zoals bijvoorbeeld mondkapjes dragen, goed handen wassen en geen handen geven, blijven het hele jaar gelden. ’winterpakket’: in de zomer mag er meer dan in de winter. Dit wordt intern ook wel ’griep plus’ genoemd. Net als de griep steekt corona in de gure maanden de kop op en daar moeten we ons gedrag op aanpassen. ’noodpakket’: als het echt niet goed gaat, wordt toch weer de lockdown van stal gehaald. Maar: niet meer de ’lompe lockdown’ van afgelopen weekend, aldus een bron. „Want dat is het slechtste dat je maar kunt hebben.”

Een paar voorbeelden: het kabinet wil ervoor zorgen familiefeesten alleen nog gehouden worden in de zomer. Culturele massa-evenementen mogen ook in alleen in de zomer. In de winter mogen er dan mogelijk alleen nog wat theatervoorstellingen gehouden worden voor klein publiek. Met andere woorden: voor de superrijken en politici. Daarnaast moeten leerlingen en hun ouders er ernstig rekening mee houden dat in de winter kinderen vanaf nu steevast thuis les krijgen, via het internet.

Dat is allemaal al erg genoeg, maar wacht, het kan nog erger. Want het kabinet wil ook de steun voor ondernemers helemaal afschaffen. Die moeten hun eigen broek maar ophouden. Ze weten wat er aankomt in de winter, en moeten daar maar rekening mee houden in de planning.

Let wel, dit is dus beleid van de staat waardoor zij vreselijk lijden, maar dat moeten ze ZELF opvangen. Het is godsgruwelijk. Een misdaad tegen het volk. Iets anders kan ik er niet van maken.

Great Reset en het WEF

Natuurlijk zijn er mensen die zich afvragen hoe dit toch kan? Het is zo gek. Zo overdreven.

Nou, zoals de “Wappies” óók al tijden zeggen is de uitleg heel simpel: het kabinet werkt actief met het World Economic Forum om de Great Reset van Klaus Schwab te realiseren. Mark Rutte deed nog of hij geen idee had wat dat precies was, maar uit documenten die nu gedeeld zijn met de Tweede Kamer – op aandringen van FVD – blijkt dat dit een grote, grove leugen was.

Lees dit maar: communicatie tussen het WEF en Sigrid Kaag, waarin het WEF stelt dat ze zo leuk samen werken om de Great Reset uit te voeren.

Uit de vrijdag op ons verzoek vrijgegeven WEF-papers. Een brief van deze private organisatie gericht aan minister Sigrid Kaag. Citaat: “The Forum will work with your staff to ensure that your participation becomes a major force in shaping the Great Reset.” #GreatReset #WEF pic.twitter.com/iOYKrRSfKx — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) December 19, 2021

Of dit met betrekking tot Wopke Hoekstra:

Naast Sigrid Kaag werkt minister Wopke Hoekstra met het WEF aan de Great Reset: “your contribution to the work of the Great Reset will be especially critical” en “your participation becomes a major force in shaping the Great Reset.” Kom in verzet. Word lid. #GreatReset #WEF #FVD pic.twitter.com/rPz9hQszJ4 — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) December 20, 2021

Dit bewijst voor eens en altijd dat onze overheid de zieke Great Reset van het WEF en Schwab omarmen. En ja, dat is doodeng. Want als je het boek van Schwab leest waarin hij uitlegt wat die Great Reset behelst, nou, dan lopen de rillingen je over het lijf. Ze willen dat er een totalitaire controlestaat komt, dat het menselijk lichaam gemengd wordt met moderne technologie, dat de staat alles weet over iedereen, dat intermenselijk contact tot een minimum beperkt wordt, dat de staat alles kan zien met betrekking tot de financiën van mensen, waar ze naartoe gaan en hoe laat, wat ze eten, zelfs hoeveel stikstof ze zogenaamd uitstoten, en natuurlijk alle medische informatie.

Als je denkt dat China erg is moet je dat boek maar eens lezen; de Stalinistische gekken in Beijing zijn er niets bij. Wat zij doen is slechts een testrun. Het échte totalitaire regime komt er nog aan.

Coup

Aangezien we hier nooit over hebben mogen stemmen valt er maar één ding over te zeggen: het kabinet pleegt hier – samen met het WEF – feitelijk een coup. Onze hele manier van leven wordt aan flarden geschoten. De samenleving wordt totaal opnieuw ingericht. De overheid krijgt meer macht dan politici ooit hebben kunnen dromen. En geen Nederlander die daar op gestemd heeft.

Het is tijd om op te houden met al het Deugen en al de angst om de waarheid te zeggen – “want stel je voor dat we Wappies genoemd worden!” We zijn in de strijd verwikkeld van onze generatie. Het einddoel van de boven ons gestelden is de invoering van een totalitaire controlestaat die zijn weerga niet kent. De onze moet zijn: de bescherming van onze vrijheid, ten koste van alles.