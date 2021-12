Denk-leider Azarkan hekelt “valse” berichtgeving Nieuwsuur: “ben geschrokken van de hijgerigheid om onjuiste medische gegevens openbaar te maken”

Nieuwsuur kwam gisteren met groot nieuws: Farid Azarkan, fractieleider van Denk, zou na een positieve coronatest gewoon naar een debat in de Tweede Kamer zijn gegaan. Maar het verhaal zit toch echt anders in elkaar, aldus een teleurgestelde Azarkan. Er worden allerlei beschuldigingen gedaan door Nieuwsuur, die “vals” zijn, aldus de politicus.

De politieke partij Denk is absoluut niet te spreken over de berichtgeving van Nieuwsuur. Bombastisch meldde het medium dat een positief geteste Azarkan gewoon naar een Kamerdebat ging. Maar de zaken liggen toch echt anders én Nieuwsuur wist dit.

Na een positieve test van de partijleider heeft hij overleg gehad met medici. Farid Azarkan had namelijk nergens last en vertoonde geen symptomen. Bij de tweede én derde test kreeg hij een negatieve uitslag. In andere woorden: hij ging dus niet positief naar de Tweede Kamer. Helaas deed Nieuwsuur daar geen melding van.

2/2

Ik heb jou ook gewezen op de veiligheids- en privacyrisico’s in een toch al gepolariseerd debat. Ik ben geschrokken van de hijgerigheid om onjuiste medische gegevens openbaar te maken. Nu de bedreigingen binnenstromen dwing je me te reageren. Welkom @pieterkleinrtl. pic.twitter.com/SyKK5itcpT — Farid Azarkan (@F_azarkan) December 13, 2021

Het gevolg van de berichtgeving is dat de politicus kon rekenen op een storm van verontwaardiging én bedreigingen. Iedereen weet dat coronacrisis de polarisatie extreem heeft vergroot. Dit nieuws, wat volgens Denk grotendeels onwaar is, zo bombastisch naar buiten gooien doet de partij én de persoon Azarkan veel kwaad.

Daarnaast heeft Nieuwsuur ook zitten “jokken”, aldus de persvoorlichter. Het medium had contact gezocht met de partij maar beweerde nul op het rekest te hebben gekregen. Maar dat klopt gewoon niet. De partij heeft het mailcontact openbaar gemaakt waardoor iedereen kan zien dat er dus wel degelijk contact was tussen beide partijen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het lijkt er sterk op dat Nieuwsuur te gretig dit nieuws naar buiten wilde brengen. Denk stelt terecht dat het ongepast is om over iemands medische gegevens te praten en hebben dit wel zeker tijdig aangegeven. Daarnaast is het frame dat de partijleider positief naar een Kamerdebat ging ook niet waar én dat wist men bij Nieuwsuur. Helaas is het kwaad al geschied: Azarkan heeft een storm van verontwaardiging over zich heen gekregen én wordt daarnaast ook nog eens bedreigd door een stel idioten.