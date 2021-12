Voormalig baas Formule 1: ‘Mercedes speelt psychologische spelletjes met Max Verstappen’

Volgens Bernie Ecclestone is Mercedes onze eigen Max Verstappen “aan het pesten.” Al dat gezeur over zijn zogenaamd “agressieve” rijstijl en de straffen die hij steeds weer krijgt na klachten van Mercedes zijn niet gebaseerd op de waarheid, maar op spelletjes. Mercedes wil ten koste van alles kampioen worden – en het lijkt erop dat de FIA erin trapt.

De manier waarop Mercedes deze strijd probeert te winnen is, aldus Ecclestone, “niet eerlijk.” Er wordt overduidelijk een “psychologisch spel” gespeeld. “Max is een kind in vergelijking met Lewis, die bovendien een enorme publiciteitscampagne achter zich heeft staan,” aldus Ecclestone geciteerd in De Telegraaf. “Ze zijn Max steeds aan het onderuit halen en Toto (Wolff, teambaas Mercedes) heeft ook nog veel invloed op de racedirecteuren.”

Hij concludeert dan ook dat Max “niet alleen tegen Lewis” strijdt. Hij vecht tegen Toto Wolff, tegen aan Mercedes bevriende journalisten, en zelfs tegen autoriteiten van de FIA omdat die in de zak zitten van Mercedes. Hamilton strijdt hard, zegt Ecclestone, “maar hij heeft daarbij wel hulp.” En niet een beetje ook.

Verstappen moet cool blijven

De belangrijkste opdracht voor Max Verstappen is om cool te blijven, zowel nu als straks bij de laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi. Als hij boos wordt verliest hij. En ja, dat kan in theorie best gebeuren, want Max is toch wel lichtgeraakt. Net als zijn vader heeft hij een kort lontje. Mercedes weet dat ook en probeert ervan te profiteren.

In Abu Dhabi moet Max volgens mij echt kunnen winnen. Het is een wat langzamer circuit. Dat zou hem goed moeten liggen. Rustig blijven, zakelijk… en dan moet Sergio Perez het vuile werk maar doen als dat nodig blijkt te zijn.

Sergio Perez

Ja. dat lees je goed. Ik vind wel dat Red Bull er alles aan moet doen, inclusief aansturen op een botsing met Hamilton als dat nodig is. Dit is oorlog. Mercedes doet letterlijk alles. Eerder dit seizoen reed Hamilton Max eraf, waardoor die nu minder punten heeft dan hij anders gehad had. Red Bull kan Hamilton gewoon in gelijke munt betalen. Zeker als je ziet hoe Mercedes het spel nu speelt, want daarin heeft Ecclestone honderd procent gelijk, dan mag Red Bull doen wat het wil. Perez ‘per ongeluk’ op Hamilton in laten rijden, Hamilton bewust irriteren, en ga zo maar door. Het enige dat daarvoor nodig is is dat Perez in de buurt van Hamilton komt.

Dat is dit seizoen nog al eens een probleem gebleken. Maar als het ergens moet kunnen dan is het in Abu Dhabi. En trouwens, als de eerste bocht er is hoeft Perez niet zo heel veel te doen om Hamilton te benaderen; hij hoeft alleen maar niet te remmen, dan komt hij automatisch wel bij Hamilton terecht.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Onsportief? Misschien. Maar niet minder onsportief dan wat we dit seizoen gezien hebben van Mercedes.