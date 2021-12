Erica Meiland eigenlijk wel blij met islamrel: “Het is goed dat er een discussie is losgekomen”

Voor het eerst sinds de zogeheten islamrel van Erica Meiland heeft Erica van zich laten horen. Achteraf gezien is ze wel blij om de ontstane ophef, er is namelijk eindelijk een discussie losgebarsten over dit onderwerp. Iets wat maar niet vaak genoeg kan worden gevoerd in Nederland.

Uiteraard vond Erica Meiland de ophef in het begin alles behalve fijn, vooral omdat dit ook haar familie trof. Het liet zien dat (te) veel mensen in Nederland lange tenen hebben. Toch is het goed dat er uiteindelijk een discussie is ontstaan, dat zei ze tijdens een radio-uitzending van NPO Radio 1. Want nu zijn Nederlanders eindelijk over deze onderwerpen met elkaar in gesprek geraakt.

Uitspraken van Erica Meiland in haar biografie maakten veel los. Ze heeft geen spijt van haar uitspraken. "Wij zijn niet gewend om op onze woorden te letten." Ze bekijkt het ook positief. "Wat ik het goede hiervan vindt is dat er zo’n discussie is losgekomen." @DePerstribune pic.twitter.com/vEwJ0WJgUv — NPO Radio 1 (@NPORadio1) December 19, 2021

Ook merkt ze, terecht, op dat ze nooit een blad voor de mond neemt en dit ook niet van plan is om te doen. Ze vindt namelijk dat je gewoon boerka- en hoofddoekkritiek mag uiten in Nederland, en juist doordat mensen een blad voor de mond nemen worden er dingen, die wel moeten worden besproken, niet besproken.

“Je kan in Nederland niks meer zeggen. Je hebt beledigingen en mensen die heel snel op hun tenen zijn getrapt, dat vind ik een groot onderscheid. Het is goed dat er een discussie is losgekomen, daar ben ik blij mee. Het is goed dat we de discussie met elkaar aangaan.”

Het is goed om te zien dat de boycotacties en -oproepen haar grotendeels koud hebben gelaten. Binnen het Nederlandse BN’er-kliekje kan men wel een kritisch geluid gebruiken, en gelukkig neemt vrijwel de gehele familie Meiland geen blad voor de mond.