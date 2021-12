Fantastisch! Nadat Amsterdamse driehoek op illegale wijze demonstratie verbiedt kondigt FVD aan: ‘2 januari, campagnestart op Museumplein’

Forum voor Democratie is werkelijk de enige échte oppositiepartij van Nederland. Ja, en zijn andere partijen die soms kritiek leveren op het rampenbeleid van het kabinet. Maar er is geen enkele partij die écht oppositie voert; die hard ingaat tegen álle narratieven, en die zich gewoon niet de les laat lezen.

Gisteren werd bekend dat de walgelijke Amsterdamse driehoek de coronademonstratie die gepland staat voor 2 januari verboden heeft. Die zou plaatsvinden op het Museumplein en zou bijzonder grootschalig worden. Maar, aldus de linkse walgelijke kartelmedia, de driehoek ‘moest’ cancelen omdat a) de ME zou staken en b) ‘de organisatie’ niet akkoord wilde gaan met een limiet van 3.500 deelnemers.

Dat laatste is natuurlijk nogal wiedes. 3.500 demonstranten… dan kun je net zo goed niet demonstreren. De bedoeling is dat je door grote aantallen duidelijk maakt dat dit gevoel van afkeuring breed gedeeld wordt in de samenleving. 3.500 demonstranten slaat volstrekt nergens op.

En wat de ME betreft… hilarisch genoeg lieten die weten dat, toen Femke Halsema de demonstratie verbood, ze dan toch maar niet gaan staken. Zo kunnen ze dus alsnog ingezet worden om het demonstratieverbod af te dwingen; een verbod dat werd afgekondigd omdat ze zouden staken.

Je gaat bijna denken dat er een 1-2’tje plaatsvond tussen ME en politiek he? En natuurlijk allemaal met het grote doel om een serieuze coronademonstratie tegen te houden.

Forum voor Democratie organiseert campagne kick-off

Het is wanstaltig, antidemocratisch, inhumaan, en ronduit walgelijk. Maar wacht! Er is een partij die hier wel raad mee weet. Want Forum voor Democratie heeft besloten om de gelegenheid dan maar aan te grijpen om de kick-off te organiseren van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Dit is natuurlijk echt geweldig. De Amsterdamse driehoek, onder leiding van democratiehater Halsema, verbiedt een demonstratie die gepland staat voor 2 januari, 14:00 uur, op het Museumplein… en FVD kondigt vervolgens gewoon aan dat het op dat moment, op die dag, en op die plek de officiële verkiezingscampagne lanceert voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo kunnen er daar tóch nog een hoop mensen bij elkaar komen.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En ja, natuurlijk geldt ook dat het mensen geheel vrij staat op eigen initiatief naar het Museumplein te komen, zondag om 14:00 uur, om gewoon even lekker een bakje koffie te drinken. Combineer dat met de kickoff van de verkiezingscampagne en je hebt gewoon een heel leuke middag!

Zomaar een idee.