Frits Bosch: “Jort Kelder, vergrijzing is geen argument voor immigratie”

Wie heeft in hemelsnaam bedacht dat Jort Kelder de Pim Fortuyn prijs verdient? Je kunt alles van Fortuyn vinden, maar niet dat hij onnozel was. In de Op1 uitzending van 15.12.21 meent Joost Eerdmans van Ja21 dat we er goed aan doen om het Deense model na te volgen qua immigratie met opvang in de regio; zoals het nu gaat kan het niet langer. Kelder: “dat is het bekende riedeltje. Gezien de vergrijzing hebben we immigratie nodig.” Dát is het bekende riedeltje, maar het klopt niet. Geert Wilders tegen Sigrid Kaag: “u maakt Nederland kapot!”. Kaag: “Nederland is een land dat mensen die vluchten voor oorlog en LHBGT’ers opvangt”.

Twee miljard immigranten naar Nederland

Wat prachtig, maar als dat het argument is, dan komen circa twee miljard mensen in aanmerking om onderdak te vinden in Nederland. Gezellig! Opvallend is dat in het Regeerakkoord alweer geen aandacht uitgaat naar de immigratieproblematiek, het belangrijkste issue van de laatste vijftig jaar. Overigens lijkt mij dat “Nederlanders maken Nederland kapot” een betere kreet is dan “u maakt Nederland kapot!”, want Nederlanders stemmen op partijen die Nederland kapot maken. Daar ligt de bron. Mark Rutte is immers de immigratie adept die roept “laat de kindertjes tot ons komen”, zoals een goede Calvinst betaamt.

Japan, ons voorbeeld

Laten we Japan eens beschouwen als een voorbeeld voor Nederland. Japan loopt ver voor qua vergrijzing. In 2050 is in de wereld één op de zes mensen boven 65 jaar oud. De bevolking van 55 landen, inclusief China en India (zit nu op een reproductie van 2!), gaat vanaf nu tot 2050 fors dalen. De krimp gaat sneller dan verwacht. Hoe kun je dan verwachten dat ze mensen exporteren om Europa overeind te houden? Japan heeft vroegtijdig institutionele maatregelen genomen. Bedrijven wordt aangeraden om werknemers tot 70 jaar in dienst te houden. 33% van 70 tot 74 jarigen blijven succesvol doorwerken. De economische groei is in de G7 het hoogste na Duitsland en VS, maar zal door vergrijzing geleidelijk teruglopen. Hindert niet, goed voor ‘duurzaam’. Het welzijn van de Japanse bevolking is toegenomen. Japanners is het oudste en gezondste volk ter wereld.

Japan xenofoob?

Japan is de grootste investeerder in automatisering en robotica, een 5G pionier, thuisland van Nintendo en Uniqlo. Geopolitiek speelt Japan een intermediaire rol tussen haar grootste handelspartner China en de VS, haar grote beschermer. Kernenergie wordt weer aangevat, ondanks de Fukushima meltdown in 2011. Er zijn vele start ups van jongeren om de dwangmatige senioriteit van ouderen te omzeilen. De potentie van het hoogontwikkelde arbeidspotentieel wordt optimaal benut. Buitenlandse werknemers worden mondjesmaat toegestaan op tijdelijke contracten. Geen opvang uit empathie van buitenlanders. Xenofoob? Volgens prof. Leo Lucassen natuurlijk wel, volgens mij niet. Waarom? Het is hun keuze. Japan is en blijft monocultureel, wellicht in overdreven mate. Maar vergrijzing behoeft geen argument te zijn om immigranten binnen te halen met familie en al en ze vaste inwoners van het land te maken met alle rechten van dien. Idioot zou dat zijn. Als buitenlanders zich niet aan de regels houden is het: spoorslags eruit. Regeren is vooruitzien! We hebben een minister van Vergrijzing nodig!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.