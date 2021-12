Geert Wilders en Sigrid Kaag vliegen elkaar keihard in de haren: “Je kan ‘fatsoen’ niet eens spellen”

Geert Wilders en Sigrid Kaag zijn weer eens hard bezig op Twitter. De twee kemphanen zijn elkaar aangevlogen omdat Wilders commentaar had op de fundamentalistische klederdracht van een D66-Kamerlid. “Nee het is geen ISIS-aanval, maar een D66-Kamerlid,” reageerde Wilders toen hij die buitengewoon merkwaardige beelden zag. Vervolgens werd Kaag boos. Heel boos. Woedend zelfs. En dat betekent natuurlijk: puur vermaak voor ons.

Dit zijn toch echt beelden die niet thuishoren in het Nederlands parlement. Dat je fundamentalistische denkbeelden hebt, soit. Maar dat je vervolgens op deze manier gekleed gaat in de Tweede Kamer is volstrekt belachelijk. Er is zoiets als een scheiding tussen kerk en staat, wat ook betekent een scheiding tussen religie en staat in het algemeen. Dit kan dan gewoon écht niet, zeker niet omdat je haar gezicht echt niet ziet en haar dus totaal niet kunt herkennen.

Geen wonder dus dat Geert Wilders er wat van zegt:

Nee het is geen ISIS-aanval, maar een D66-kamerlid. pic.twitter.com/qNk5syryJ4 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 2, 2021

Kaag is woest

Hilarisch genoeg is die tweet tegen het zere been van Sigrid Kaag. Ze vindt het afschuwelijk, dat Wilders zoiets durft te schrijven. Hoe durft hij! Fatsoen, fatsoen, fatsoen!

“Fatsoen in taal en omgang met lekaar en respect voor de individuele keuze zijn de ondergrens van onze beschaving,” aldus de vrouw die nóg steeds doet alsof ze moreel superieur is aan ieder ander mens op de wereld. “Deze tweet is meer dan smakeloos. Woorden doen ertoe. De grens van het fatsoen wordt hier opnieuw overschreden.”

Fatsoen in taal en omgang met elkaar en respect voor de individuele keuze zijn de ondergrens van onze beschaving. Deze tweet is meer dan smakeloos. Woorden doen ertoe. De grens van het fatsoen wordt hier opnieuw overschreden. https://t.co/m6bkIb8ibf — Sigrid Kaag (@SigridKaag) December 3, 2021

Wilders: ‘Je kan fatsoen niet eens spellen’

Het zal niemand verbazen dat Wilders dit niet liet gebeuren. “De grens van het fatsoen wordt overschreden als je je gezicht niet laat zien in ons parlement vanwege islamistisch imperialisme,” aldus de PVV-leider. “Als je niet uitsluit mensen verplicht te vaccineren, als je onze huizen aan gelukszoeker geeft.”

Oeps.

En dan de uitsmijter: “Je kan het woord fatsoen niet eens spellen Sigrid Kaag.”

De grens van het fatsoen wordt overschreden als je je gezicht niet laat zien in ons parlement vanwege islamitisch imperialisme, als je niet uitsluit mensen verplicht te vaccineren, als je onze huizen aan gelukzoekers geeft. Je kan het woord fatsoen niet eens spellen @SigridKaag https://t.co/WpSmXaCXFC — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 3, 2021

Zo. Die kan mevrouw Kaag in haar achterwerk steken.