Geert Wilders reageert op woke-gekkigheid genderneutrale paspoort: ‘What’s next? Als je denkt een kameel te zijn een ‘K’ in je paspoort?’

De rechter in Arnhem heeft gisteren een opmerkelijk uitspraak gedaan: non-binaire personen hoeven vanaf heden geen deskundigen meer in te schakelen als zij een X in hun paspoort willen. Volgens PVV-leider Geert Wilders is dit complete waanzin. Hij vraagt zich af wat de volgende stap zal zijn, een ‘K’ in je paspoort als je denkt een kameel te zijn?

Het is al langer mogelijk om de M of de V in je paspoort via de rechter te veranderen. Maar tot gisteren kon dit alleen met behulp van een verklaring van een deskundige. Maar de rechtbank in Arnhem heeft hier gisteren verandering in gebracht. Vanaf nu is deze verklaring niet meer nodig, waardoor het in de toekomst een stuk makkelijker wordt om een X in je paspoort te krijgen.

Volgens PVV-leider Geert Wilders is dit complete waanzin en laat het zien dat de woke-gekkigheid diep geworteld zit in Nederland. Wilders vraagt zich af wat de volgende stap zal zijn: mensen die zich identificeren als een kameel, krijgen zij ook een vrij pas om een K te plaatsen?

Verschrikkelijk wat een woke-gekkigheid. What’s next? Als je denkt dat je een kameel bent een K in je paspoort? Waanzin. https://t.co/2HJ58iSV9Y — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 23, 2021

Partijgenoot Harm Beertema maakt zich vooral zorgen over de rechterlijke macht. Zonder psychologische expertise en de politiek beslissen zij dit zo maar. Wat volgens Beertema een zorgelijke ontwikkeling is, want over wat voor soort zaken gaan rechters zich nog meer buigen in de toekomst?

Zonder psycholoog én zonder dat de Tweede Kamer eraan te pas komt, bepaalt de rechter dat je ook een X mag zijn, als je je zo voelt. Waar haalt die rechter zijn/haar/x mandaat vandaan? Anyone? Wat mogen rechters nog meer, zonder sanctionering door de TK? https://t.co/p5LLavZ1MQ — Harm Beertema (@harmbeertema) December 23, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De dikastocratie is een thema wat de afgelopen jaren veelvuldig voorbij is gekomen. Steeds vaker is het zo dat de rechter gaat bepalen wat de politiek moet gaan doen. Waardoor zij steeds vaker op de stoel van de wetgever gaan zitten, een uiterst onwenselijke situatie. Ook nu weer. Want dit is nogal een ingrijpend besluit. De politiek en ook de psychologische experts zijn compleet buitenspel gezet door deze actie.