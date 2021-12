Geert Wilders wuift asieloproep “falende” Ankie Broekers-Knol weg: “Alle gemeenten moeten weigeren!”

Gemeenten dwingen asielzoekers op te vangen is een regelrechte oorlogsverklaring aan Nederlanders, aldus Geert Wilders in ferme taal. De PVV-leider is niet te spreken over de gedane oproep van demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. De VVD’er heeft vijf gemeenten aangewezen die asielzoekers moeten gaan opvangen.

Nederland heeft te maken met een gigantische asielcrisis. Onze asielopvang zit al wekenlang propvol. De situatie is zo erg gesteld dat gemeenten moeten uitwijken naar alternatieve locaties om het COA wat ademruimte te geven. Vakantieparken en hotels worden ingezet om mensen op te vangen en bij sommige azc’s moesten asielzoekers slapen op veldbedjes omdat er geen andere opties waren.

Ondertussen blijft de asielstroom gestaag doorgaan en doet het kabinet hier helemaal niks tegen. Dit tot grote ergernis van PVV-leider Geert Wilders. Al weken pleit hij voor een daadkrachtiger beleid; de invoering van een asielstop is wat nu nodig is. We kunnen immers, met het oog op de gigantische woningnood, niet eeuwig mensen blijven opvangen. Gisteren heeft VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol vijf gemeenten aangewezen voor de opvang van asielzoekers. Wat een regelrechte schande is volgens Wilders.

Alle gemeenten moeten weigeren!

Kies voor de eigen inwoners en luister niet naar de falende Sts.

Kom in verzet, bestuurders en bewoners!

Broekers-Knol kan de bomen in.

Zeg keihard nee! Niet nog meer gelukzoekers en profiteurs!#kominverzet #grenzendicht #Wilders #PVV https://t.co/icMS8g5iiX — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 11, 2021

De problemen die het Rijk heeft veroorzaakt worden op deze manier op het bordje van de gemeenten gelegd. Dit terwijl laatstgenoemde al genoeg problemen heeft. Nederlandse gemeenten zitten de laatste jaren met flink wat kopzorgen omtrent de reguliere huisvesting en nu krijgen enkele gemeenten plotsklaps te horen dat ze ook nog eens woningen moeten regelen voor een nieuwe groep mensen.

Volgens Wilders is deze oproep een oorlogsverklaring richting Nederlanders. Zij hebben hier niks over te zeggen en moeten maar accepteren dat hun buurt of wijk in een mum van tijd onherkenbaar zal veranderen.

Gemeenten dwingen asielzoekers op te nemen, inwoners dwingen vreemden in eigen wijk en straat te worden is een regelrechte oorlogsverklaring van dit kabinet aan Nederlanders. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 11, 2021

Het is vrij pijnlijk zichtbaar geworden dat het demissionaire kabinet maar wat zit aan te rommelen wat betreft het asielbeleid. Het lijkt op deze manier wel paniekvoetbal. Dat wat de landelijke politiek niet kan oplossen mag de lokale politiek maar zien te doen. Wat natuurlijk echt belachelijk is.