Gerard Spong wil vrijheid opofferen voor schijnveiligheid: een vaccinatieplicht en snel een beetje!

Het is eigenlijk ongelooflijk omdat juist strafrechtadvocaten de vrijheid hoog in het vaandel zouden moeten hebben. Maar in het geval van Gerard Spong is dat klaarblijkelijk niet zo. Deze strafpleiter kwam gisteren namelijk heel blij langs op Op1 om daar te vertellen dat hij wil dat er een vaccinatieplicht wordt ingevoerd.

Het optreden van Gerard Spong gisteravond bij Op1 is werkelijk wal-ge-lijk te noemen.

Ranzige drogredenen

Gevraagd waarom hij voor een vaccinatieplicht is antwoordde Spong op een manier die eigenlijk gewoon alles zegt over hem persoonlijk én al die andere plicht-pushers. “Omdat ik het juridisch en moreel eigenlijk onaanvaardbaar vindt dat een kleine groep vaccinatieweigeraars, dat die tot gevolg heeft dat eigenlijk een heleboel mensen doodgaan,” aldus de advocaat.

Strafrechtadvocaat Gerard Spong wil een #vaccinatieplicht. “Omdat ik het juridisch en moreel onaanvaardbaar vind dat door een kleine groep vaccinatieweigeraars mensen dood gaan.” #Op1 pic.twitter.com/q82rrMQFzv — Op1 (@op1npo) December 2, 2021

Vervolgens maakte hij even duidelijk wat hij van het begrip vrijheid zelf vind. “Het leven van een aantal mensen wordt opgeofferd aan de vrijheid van bepaalde mensen om een vaccinatie te weigeren. Het zijn weliswaar conflicterende grondrechten die in het geding zijn, maar als ik moet kiezen tussen het leven van een aantal mensen en de vrijheid van een aantal, dan kies ik voor het leven.”

Dit is natuurlijk volstrekt bezopen. Dat ís de afweging immers helemaal niet. Ten eerste worden er steeds meer mensen opgenomen die gevaccineerd zijn. En ten tweede: als die vaccinatie zou goed beschermt, dan zouden al die gevaccineerden al lang geen last meer moeten hebben van corona. Het tegendeel is echter waar.

Daar komt natuurlijk nog eens bij dat hij een andere optie helemaal niet verwoordt: de IC-capaciteit uitbreiden. Want dat had al lang gedaan kunnen worden. Maar dat weigert het kabinet want stel je voor dat je straks met IC’s zit die niet vol zitten. Dan verveelt dat personeel zich maar!

Vrijheid

Bovenstaande ‘argument’ is natuurlijk een drogreden pur sang. Maar het allerbelangrijkst van zijn verhaal is de manier waarop hij vrijheid wil offeren om een heel klein beetje veiligheid erbij te krijgen. Let wel, het is nog maar de vraag of die veiligheid inderdaad geboden wordt bij meer vaccinaties, maar goed. Laten we maar even aannemen dat dit zo is.

Dan nog is de keuze die hij hier maakt natuurlijk wanstaltig. Ja, vrijheid voor de één betekent inderdaad dat er meer onveiligheid voor de ander is. In het Westen hebben we die afweging gemaakt en vastgelegd in grondrechten én mensenrechten, en zelfs in onze politieke systemen. Wij hebben gekozen voor vrijheid, wetende dat a) complete veiligheid toch nooit geboden kan worden en b) de zoek naar veiligheid uitmondt in een totalitaire overheid.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dat het juist een strafpleiter is de vrijheid wil afschaffen op zoek naar schijnveiligheid is écht ongelooflijk. Maar zo zit Gerard Spong blijkbaar in elkaar.